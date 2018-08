Nel mese di lancio God of War ha registrato incassi per 131 milioni di dollari solo dalle

Lotto : Ambi più frequenti Nel mese di Agosto 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Agosto 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica […] L'articolo Lotto: Ambi più frequenti nel mese di Agosto 2018 proviene da GiGi Lotto.

Italia - inflazione ancora in salita Nel mese di luglio : Teleborsa, - Secondo le stime preliminari fornite dall' Istat , nel mese di luglio 2018 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, NIC,, al lordo dei tabacchi, registra un ...

L'estate niscemese entra Nel vivo con spettacoli - musica - sport e concerti : entrano nel vivo le manifestazioni delL'estate niscemese 018 che l'Amministrazione comunale diretta dal sindaco Massimiliano Conti ha programmato tramite l'assessorato allo sport turismo e spettacolo ...

Spreco alimentare - italiani sempre più attenti. Ma Nella spazzatura finiscono ancora 3 chili di cibo a testa ogni mese : Gli italiani sono sempre più attenti a non sprecare cibo ma ogni anno finiscono nella spazzatura ancora più di 3 chili di alimenti a testa, per un valore di 8,5 miliardi di euro ogni anno. L’inversione di tendenza sembra confermata: 6 italiani su 10 dichiarano di gettare il cibo ancora commestibile solo una volta al mese (17%), o addirittura più raramente (43%). Il 16% butta alimenti buoni una volta alla settimana e il 15% ogni due settimane. Ma ...

Edoardo ViaNello/ Un mese fa il traguardo degli 80 anni per il cantautore (Techetecheté) : Edoardo Vianello, un mese fa il traguardo degli 80 anni per il cantante che sarà omaggiato nello speciale di Rai Uno nel prime time di oggi. (Techetecheté)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:50:00 GMT)

Basket – Vicenza diventa l’Italbasket City : quanti appuntamenti Nel mese di agosto con le Nazionali : Vicenza è “ItalBasket City”, oggi la conferenza stampa in Comune. Le date di tutte le partite Nel mese di agosto, Vicenza diventerà una sorta di “ItalBasket City”. Il capoluogo veneto ospiterà infatti al Palasport di Viale Goldoni quattro partite della Nazionale Sperimentale e una della Nazionale Senior femminile. Gli eventi sono stati presentati stamattina al Comune di Vicenza, alla presenza del Sindaco Francesco Rucco e di Meo Sacchetti ...

Alimenti : Nella spazzatura ancora 3 kg di cibo a testa ogni mese : In materia di spreco alimentare, l’inversione di tendenza sembra essere confermata: 6 italiani su 10 dichiarano di gettare il cibo ancora commestibile solo una volta al mese (17%), o addirittura più raramente (43%). Il 16% butta Alimenti buoni una volta alla settimana e il 15% ogni due settimane. Ma quasi tutti, il 92%, si sentono tristi e in colpa quando si ritrovano a gettare il cibo. Solo il 7%, meno di un italiano su 10, si dichiara ...

Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo Nel mese di dicembre : In base ad alcuni leak trapelati recentemente, Samsung potrebbe aggiornare ad Android Oreo otto suoi Galaxy nel mese di dicembre. L'articolo Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Sorprendente rilascio Oreo su Huawei P9 e P9 Plus : il via dalla Cina Nel mese di luglio : La notizia ha dell'incredibile, Oreo su Huawei P9 e P9 Plus è realtà anche se non in Europa e dunque in Italia ma nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Nonostante, a più riprese, le divisioni del vecchio continente abbiano affermato che mai Android 8.0 avrebbe visto la luce sui dispositivi qui menzionati, ecco che nella nazione di origine del noto brand l'impensabile è accaduto. Come ci suggerisce la fonte TheAndroidSoul, ecco che ...

USA - stabile l'indice FHFA Nel mese di maggio : Teleborsa, - Resta invariata la crescita del comparto immobiliare statunitense nel mese di maggio. l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni ...

Giappone - economia scala le marce Nel mese di maggio : Decelera la crescita dell'economia Giapponese nel mese di maggio. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che sale dello 0,1% dopo il +1% del mese precedente

Giappone - economia scala le marce Nel mese di maggio : Il dato, comunicato dal Ministero dell'economia e dell'Industria , è lievemente superiore alle attese degli analisti, +0,9%,. L'indicatore, che rappresenta una media pesata dell'andamento dei ...

App Nugo - Nel primo mese oltre 60mila download : Teleborsa, - Bilancio positivo per Nugo , l'applicazione per la mobilità integrata con mezzi pubblici e condivisi, a un mese dalla sua nascita. oltre 60mila download in un mese dagli store Android e ...