: 'Ndrangheta, preso latitante a Bergamo - TelevideoRai101 : 'Ndrangheta, preso latitante a Bergamo - Simona_Manzini : @Aurysse @DoroteaMacigno @massipioli @matteosalvinimi Certo, tra questi mafia, camorra e 'ndrangheta, peccato che i… - giacomotesio : RT @pinorotta1: Mario Congiusta, da anni ti ho preso come esempio, cercando di imitare un millesimo del tuo impegno contro l'infamia della… -

Simone Cuppari, capo della omonima cosca reggina proveniente da Brancaleone, è stato arrestato dai Carabinieri di Chieti in un'abitazione della provincia di. Cuppari, elemento di spicco di un'associazione per delinquere di stampo mafioso dedita prevalentemente a narcotraffico e riciclaggio, con base a Francavilla al Mare (CH) e ramificazioni in tutta Italia, era già sfuggito alla cattura nel mese di febbraio 2017 nel corso dell'operazione "Design". Su di lui pende una condanna a 28 anni di reclusione, e tre ordini di custodia(Di mercoledì 1 agosto 2018)