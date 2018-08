NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre | ospite d’eccezione una ex stella del basket

NBA – DeRozan elogia gli Spurs : “Popovich? Sono un suon fan - le vittorie parlano per lui. Aldridge? A livello di Chris Bosh” : DeMar DeRozan esalta la realtà Spurs in cui si è ‘ritrovato’ dopo la trade che lo ha costretto a lasciare i Raptors: la guardia ex Toronto ha elogiato coach Popovich e LaMarcus Aldridge DeMar DeRozan non è arrivato ai San Antonio Spurs con il sorriso. Nessun problema con la franchigia texana, ma qualche scoria con la dirigenza dei Raptors che lo ha scambiato senza alcun preavviso. Da grande professionista qual è però, DeRozan è ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

NBA – Michael Porter Jr. finisce sotto i ferri : le ipotesi sui tempi di recupero scoraggiano i fan dei Denver Nuggets : Michael Porter Jr. si è sottoposto ad un intervento alla zona lombare della colonna vertebrale: il rookie dei Nuggets potrebbe essere costretto a saltare l’intera stagione Inizia decisamente in salita l’avventura in NBA di Michael Porter Jr. Il giove rookie, drafato dai Nuggets alla #14, è stato costretto ad operarsi alla zona lombare della colonna vertebrale. Continuano i problemi fisici per il ragazzo che lo scorso anno ha ...

NBA – Il saluto degli Spurs a Leonard e Green è alquanto… diverso! I fan ironizzano : “le dimensioni contano” [FOTO] : L’addio social dei San Antonio Spurs a Kawhi Leonard e Danny Green non passa inosservato: i fan notano subito una differenza davvero particolare Nel pomeriggio di ieri, Toronto Raptors e San Antonio Spurs si sono accordati sulla trade che ha posto fine alla telenovela Kawhi Leonard. Il numero 2 nero-argento è stato scambiato (insieme a Danny Green) in una trade che ha spedito DeRozan, Poeltl e una scelta 2019 in Texas. Gli Spurs hanno dato ...

NBA - i Suns fanno la conoscenza di Deandre Ayton - e di Josh - Eric e Alejandro - i suoi tre alter ego - : Lo scorso 21 giugno i Phoenix Suns hanno fatto di Deandre Ayton la prima scelta assoluta al Draft 2018. Venerdì il prodotto di Arizona University ha esordito nella summer league di Las Vegas mandando ...

NBA - questa casa non è un nightclub : i party di Brandon Jennings fanno infuriare i vicini : Brandon Jennings ama Los Angeles. Ci è nato, ci è cresciuto, non perde occasione per ricordare che le strade di L.A. sono il posto da cui proviene. Oggi gioca a Milwaukee ma appena la stagione dei ...

Beach Volley Campionato Italiano - a Bibione trionfano Colombi-BreideNBAch e Bonifazi-Ingrosso : A Bibione è terminata la seconda tappa con il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile con le vittorie di Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso Si è chiusa in grande stile, con due finali emozionanti fino all’ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo ha regalato spettacolo per tre giorni sulla sabbia ...

Draft NBA 2018 – I Mavericks fanno trade-up per assicurarsi Luka Doncic : scambio di pick con gli Hawks : I Mavericks hanno scambiato la propria scelta #5 ed una pick al primo giro del 2019 per ottenere la n°3 di Atlanta: Dallas è riuscita dunque ad assicurarsi Luka Doncic La notte più attesa dell’estate NBA è finalmente arrivata e i sogni di 60 giovani atleti sono diventati realtà. Le franchigie hanno scelto 60 prospetti al Draft NBA 2018 che andranno ad inserire nei propri roster e magari, grazie ad essi potranno costruire un futuro ...

NBA – Kyrie Irving fa chiarezza sulla sua relazione con Kehlani e avverte i fan : “non mi ha tradito - vi dico tutto” : Attraverso un lungo post social, Kyrie Irving ha fatto chiarezza sulla fine della storia con la sua ex Kehlani, spiegando ai fan, arrabbiati con la ragazza, di non essere stato tradito Negli ultimi giorni alcuni rumor hanno destabilizzato la vita privata di Kyrie Irving. Il mondo del gossip ha attribuito la fine della relazione fra Kyrie con la cantante Kehlani, al fatto che la ragazza avrebbe tradito il playmaker dei Celtics. Notizia che ha ...