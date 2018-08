NAVE ASSO 28 Le contraddizioni di una certa sinistra su accoglienza e integrazione

Il caso della NAVE italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 migranti salvati in mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere

Cosa è successo a bordo della NAVE ASSO Ventotto : È polemica sull'intervento del mercantile Asso Ventotto, battente bandiera italiana e della flotta "Augusta Offshore" di Napoli del gruppo armatoriale CA.FI.MA. che fa capo alla famiglia Cafiero-Mattioli, che dopo aver raccolto da un gommone nel Mediterraneo centrale 101 migranti ha fatto rotta verso le coste di Tripoli e sotto il coordinamento della Guardia costiera libica li ha riportati nel Paese africano. Se da una ...

Migranti - la NAVE italiana Asso Ventotto soccorre 108 persone e le riporta in Libia. Fratoianni : ‘Violato diritto internazionale’ : Non era mai accaduto che una nave italiana riportasse in Libia i Migranti soccorsi nel Mediterraneo. Ma ora c’è un precedente. Perché lunedì la Asso Ventotto ha recuperato 108 persone a bordo di un gommone nel Mediterraneo, su segnalazione della Guardia costiera italiana, riaccompagnandoli verso il porto di Tripoli. Come scrive Repubblica, la decisione è stata presa perché – come avviene ormai da settimane dopo il caso della Aquarius ...

