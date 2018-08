Nati oggi | tutti i compleanni del mese d’agosto

Canoa – CampioNati Mondiali Junior e U23 - tre le medaglie di bronzo conquistate oggi dalla squadra azzurra : Dopo l’argento di ieri di Carlo Tacchini, oggi arrivano altre tre medaglie di bronzo iridate con Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri under 23, Irene Bellan nel K1 200 Junior e ancora con l’atleta di Verbania nel C1 200 under 23 Ricco bottino per l’Italia della Canoa velocità impegnata a Plovdiv, in Bulgaria, nei Campionati Mondiali Junior e under 23. Sale a quattro il computo totale delle medaglie azzurre, dopo ...

Incendi in Grecia - 86 morti : esamiNati tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Tutor in autostrada - nuovi modelli attivi da oggi/ Ultime notizie - ecco dove sono posizioNati : sono implacabil : nuovi Tutor in autostrada attivi da oggi. Ultime notizie: ecco dove trovarli e come funzionano. Il nuovo sistema di rilevazione della velocità media al via(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:21:00 GMT)

Roma - Corte europea sospende sgombero del camping River : «Trovare alloggi alterNativi» : La Corte europea sospende lo smantellamento del campo nomadi, dove vivono da anni 300 rom con diversi bambini. Prima delle ruspe servono alloggi alternativi. Ma già ieri il Campidoglio aveva...

Roma - Corte europea sospende sgombero del camping River : 'Trovare alloggi alterNativi' : La Corte europea sospende lo smantellamento del campo nomadi, dove vivono da anni 300 rom con diversi bambini. Prima delle ruspe servono alloggi alternativi. Ma già ieri il Campidoglio aveva ...

Camping River - Corte europea sospende sgombero/ Ultime notizie Roma : “Trovare alloggi alterNativi” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Campidoglio pronto a rispondere...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:37:00 GMT)

FINAL DESTINatiON 5/ Su Italia 1 il film con Nicholas D’Agosto (oggi - 16 luglio 2018) : FINAL DESTINATION 5, il film in onda su Italia 1 oggi in seconda serata. Nel cast tra gli altri Nicholas D’Agosto, Emma Bell e Miles Fisher, alla regia Stephen Quale. La trama del film.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Final DestiNation 3/ Su Italia 1 il film di James Wond (oggi - 9 luglio 2018) : Final Destination 3 va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast figurano Mary Elizabeth Twisted, Ryan Merriman, Alex Johnson, alla regia James Wond. La trama del film.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:02:00 GMT)

FINAL DESTINatiON/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Twisted (oggi - 9 luglio 2018) : FINAL DESTINATION 3 va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast figurano Mary Elizabeth Twisted, Ryan Merriman, Alex Johnson, alla regia James Wond. La trama del film.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:07:00 GMT)

Ginnastica - CampioNati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Chi vincerà i tricolori? Tutte le favorite e le outsider : oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si disputeranno le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegneranno i titoli sui vari attrezzi, vediamo nel dettaglio chi sono le favorite e come potrebbero svilupparsi le gare VOLTEGGIO: Sofia Busato è la super favorita della vigilia. La comasca, tornata a eseguire i due salti dopo più di un anno dall’infortunio di Cluj-Napoca, ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia - oggi la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv (8 luglio) : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. A Lille le due squadre si contenderanno la prima edizione del prestigioso trofeo internazionale, erede della World League: da una parte i quotati padroni di casa che si sono imposti lo scorso anno, dall’altra i Campioni d’Europa. I transalpini hanno sconfitto gli USA in semifinale al tie-break, i russi hanno invece passeggiato sul Brasile Campione Olimpico. ...

Ginnastica - CampioNati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (8 luglio) : oggi domenica 8 luglio si disputano le Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano ben dieci titoli (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta una giornata ricca e impegnativa dalle ore 16.00, lo spettacolo non mancherà. I concorsi generali individuali di ieri sono valsi anche come qualificazione per gli atti conclusivi sugli attrezzi, oggi i migliori otto ...

Ginnastica - CampioNati Italiani 2018 : oggi l’all-around. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (7 luglio) : oggi sabato 7 luglio si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in Programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere la ...

Oggi in arrivo la 14esima per 3 - 5 milioni di pensioNati : Roma, 2 lug. , askanews, Oggi, sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito lordo ...