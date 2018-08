leggioggi

: Naspi in edilizia: ok all'assegno anche dopo l’indennità di mobilità... - LeggiOggi_it : Naspi in edilizia: ok all'assegno anche dopo l’indennità di mobilità... - CdLViterbo : INPS: diritto alla NASpI al termine dell’indennità di mobilità o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’e… - FnpVeneto : RT @INPS_it: #InpsInforma Persistenza del diritto alla #NASpI al termine della fruizione della #indennitàdimobilitàordinaria o dei #trattam… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018)estesa per i lavoratori dell’. Si ha diritto alla disoccupazioneal termine deldiordinaria o del trattamento di disoccupazione speciale. Lo ha chiarito l’Inps con un messaggio (il n. 3018 del 27 luglio 2018). L’istituto ha deciso di intervenire sulla materiaalcune segnalazioni degli enti di Patronato, che lamentavano il mancato accoglimento delle domande presentate al termine della fruizione deldiordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’. Consulta lo speciale Welfare di LeggiOggi La domanda a cui risponde il messaggio Inps è questa: cosa succede nel caso in cui l’istanza divenga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza deldiordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’...