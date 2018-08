Nasce in Calabria il primo museo al mondo in uno stabilimento balneare | FOTO

In Calabria Nasce il primo Centro tecnico del Milan : E’ stato ufficialmente presentato a Schiavonea – frazione di Corigliano, paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso – il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall’attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della società Ac Milan diventando in pratica il ...

Nasce scuola Milan in Calabria : Nasce a Corigliano Calabro, il centro di cui è originario Rino Gattuso, una scuola di calcio del Milan, unico centro tecnico in Calabria della società rossonera. La scuola “Forza ragazzi”, di cui é presidente Valentino Guerriero, sarà inaugurata venerdì prossimo, 27 luglio, nel campo sportivo “Santa Maria ad Nives” nella frazione Schiavonea. Nell’occasione avrà anche luogo una conferenza stampa alle 20 nel ...