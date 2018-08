Napoli | un centrocampista verso il Parma

Grassi saluta Napoli : le novità su futuro del centrocampista : Grassi lascia il Napoli su suggerimento di Carlo Ancelotti, il centrocampista volerà più a Nord per giocare sempre in Serie A nella prossima annata Alberto Grassi si appresta a lasciare il Napoli. Il calciatore ha ricevuto il benservito da Ancelotti, come svelato dal suo agente: “Ho parlato col mister, è giusto che Alberto vada via per giocare con continuità, anche se Ancelotti è diverso da Sarri e userà tutta la rosa a sua ...

Infortunio Zielinski - tegola Napoli : si ferma il centrocampista : Infortunio Zielinski – Il Napoli si prepara per la prossima stagione, le aspettative sono altissime per la squadra di Carlo Ancelotti. Nel frattempo arrivano brutte notizie dall’ultimo allenamento, Infortunio per il centrocampista Zielinski. Il calciatore si è procurato una forte distorsione alla caviglia destra, dopo alcuni minuti di preoccupazione il calciatore si è rialzato. Nella giornata di domani previsti gli accertamenti ...

Calciomercato Napoli - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centrocampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Napoli – Hamsik ‘se queda’ - niente Cina per il centrocampista slovacco : tutti i dettagli : Il club azzurro non ha ritenuto soddisfacenti le offerte arrivate per il proprio capitano, decidendo di tenerlo quindi in rosa Marek Hamsik non lascerà Napoli, il centrocampista slovacco dunque resterà alla corte di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Non sono state sufficienti le offerte arrivate dalla Cina per il capitano azzurro, valutato oltre trenta milioni dal club del presidente De Laurentiis. Il Tianjin Teda, invece, non si è ...

FABIAN RUIZ AL Napoli/ Il centrocampista è in città : la confessione al tassista - "sono un nuovo acquisto!" : FABIAN RUIZ è a NAPOLI, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Hamsik via da Napoli?/ Il centrocampista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)

BADELJ AL Napoli? / Calciomercato : il centrocampista ad un passo dal trasferimento in azzurro : BADELJ si avvicina al Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà l'operazione sarebbe ad un passo dalla fumata bianca. Filtra ottimismo. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:25:00 GMT)

Fabian Ruiz al Napoli/ Sprint per il centrocampista - bruciata la concorrenza? : Fabian Ruiz è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli: pronto l'acquisto di calciomercato, il giovane spagnolo gioca nel Betis e può arrivare per meno di 30 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...