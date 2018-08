Napoli | tifosi contro acquisto del Bari

Napoli - ancora contestazione contro De Laurentiis : l’acquisto del Bari scatena i tifosi : Napoli, tifosi contro De Laurentiis all’indomani dell’acquisizione del Bari da parte del presidente partenopeo: striscioni in città di contestazione De Laurentiis è il nuovo patron del Bari ed i tifosi del Napoli hanno preso la palla al balzo per proseguire nella loro contestazione contro il Presidente. Due striscioni sono infatti apparsi in città, entrambi molto duri contro il patron partenopeo. Il primo chiede esplicitamente ...

De Laurentiis-Bari - la rabbia dei tifosi del Napoli : «Finalmente. È una vita che Bari!» : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non...

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

Napoli - Ancelotti parla ai tifosi : “assurda contestazione a De Laurentiis” : De Laurentiis nel mirino dei tifosi, interviene anche Mister Ancelotti a difesa del patron del Napoli citando alcuni dati “Gli striscioni di contestazione al presidente mi sorprendono un po’, questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere follie e questo gli va riconosciuto, è un dato ...

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis [VIDEO], presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della citta', sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo ...

Napoli - i tifosi contro De Laurentiis : "Ma quale top player - sei un buffone" : Tensione alle stelle tra alcuni tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis . I supporters della Curva A, infatti, stanno contestando l'operato del club che a loro dire non avrebbe rinforzato a dovere ...

Napoli - i tifosi attaccano De Laurentiis : “Rispetta la città. Top player? Sei solo un buffone” : I tifosi attaccano DE Laurentiis- Duro attacco da parte dei tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis. Un attacco manifestato con degli striscione in giro per la città. La firma è quella della “Curva A”. Una presa di posizione forte e decisa, un attacco totale fatto di parole forti e pesanti. Questi alcuni messaggi: “Di vero […] L'articolo Napoli, i tifosi attaccano De Laurentiis: “Rispetta la città. Top player? ...

Napoli - contestazione dei tifosi : nel mirino il presidente De Laurentiis : Il Napoli è reduce da una stagione strepitosa ma la piazza non è comunque soddisfatta, nel mirino il presidente De Laurentiis ed in particolar modo le ultime mosse di calciomercato, i tifosi hanno chiesto l’arrivo di Cavani il numero uno azzurro non ha intenzione di accontentarli. Quest’oggi i tifosi hanno inveito con striscioni sparsi per la città: “ADL ma quale top player…Sei solo un buffone, rimani tu il solito pappone”, ...

Napoli - tour de force a Dimaro : Anna Trieste tra i tifosi | Live : Continuano senza sosta gli allenamenti del Napoli a Dimaro. E continuano anche le dirette di Anna Trieste tra i tifosi azzurri assiepati al campo sportivo.

De Laurentiis ai tifosi del Napoli : 'Meritereste la vendita a qualche cinese' : Lo stadio? Lei non ha capito come cambia il mondo, che lavoro fa? Lo stadio va riempito tutti i giorni'.

Napoli - i tifosi : "Compraci Cavani". E De Laurentiis : "Sono io il vostro Matador" : Il siparietto accade all'improvviso, quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spunta nel cuore di una mattinata piovosa davanti allo store del club. Ai tifosi la presenza non sfugge e, ...

