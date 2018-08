Napoli | striscioni contro De Laurentiis

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis [VIDEO], presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della citta', sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo ...

Napoli - De Laurentiis risponde alle curve dopo gli striscioni contro di lui : Napoli, De Laurentiis ha risposto ai suoi stessi tifosi dopo che questi ultimi hanno esposto striscioni duri contro il patron “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. Ormai queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B”. ...

Napoli contro De Laurentiis : striscioni sparsi per la città - offese a gogò - la piazza s’infiamma : De Laurentiis ricoperto di insulti da parte dei tifosi del Napoli che non accettano il mercato in tono minore di questa estate I tifosi del Napoli contro De Laurentiis. Nonostante i buoni risultati delle ultime stagioni, i supporters partenopei si sarebbero aspettati una campagna di rafforzamento notevole in questa estate, per andare all’assalto dello scudetto. Invece sono rimasti delusi. Via il faro del gioco Jorginho ed il portiere ...