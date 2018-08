Napoli e il Comune verso il rinnovo della convenzione per il San Paolo

Cancelli guasti - così al Comune di Napoli può entrare chi vuole : Porte aperte a Palazzo San Giacomo. Un Municipio-gruviera dove chiunque può facilmente introdursi senza troppe difficoltà. Ed è inutile nasconderlo, oltre ad un problema di manutenzione ce n'è uno ...

Universiadi a Napoli - il monito di Malagò : 'Basta liti - pensiamo solo al bene comune' : È chiaramente una valutazione politica e non posso che rispettarla anche perché visto il tempo che c'è a disposizione va trovata una soluzione in cui la straordinarietà è indispensabile'. E l'ipotesi ...

Grand Hotel abusivi al Comune di Napoli - ma la giunta cede : avrete la casa : Hanno occupato per tre giorni e due notti le stanze dell?assessorato al Bilancio di Palazzo San Giacomo costringendo l?assessore Enrico Panini a trasferirsi temporaneamente in un altro...

Comune di Napoli - vincono i ribelli : i 30 occupanti avranno un alloggio : Hanno occupato per tre giorni e due notti le stanze dell'assessorato al Bilancio di Palazzo San Giacomo costringendo l'assessore Enrico Panini a trasferirsi temporaneamente in un altro ufficio. ...

Comune di Napoli - stop alle assunzioni : salve solo le maestre d'asilo : Il Comune accelera sulla manovra correttiva al bilancio. Tour de force degli uffici, che in questi giorni hanno racimolato le risorse per coprire un buco di 14 milioni. Ma saranno inevitabili i tagli, ...

Sconto ai circoli sotto inchiesta - il Comune di Napoli : 'Basta - li vendiamo' : 'Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis Club', l'assessore comunale al ...

Sale giochi a distanza di sicurezza - dal Consiglio di Stato ok al Comune di Napoli : Dal Consiglio di Stato arriva un altro ok al regolamento di Napoli e dell'ordinanza del sindaco per la prevenzione e il contrasto della ludopatia. Il testo entrato in vigore nel 2016, poi aggiornato a ...

Comune di Napoli in rosso ma per gli affitti spese da record : 'affitti d'oro. Il Comune continua a pagare ai privati canoni fuori mercato per l'affitto di locali da adibire a scuole, uffici e alloggi'. Un problema già sollevato nel 2013 dal consigliere comunale ...

Anm - il Comune di Napoli cita la Regione : «Ci ha dato meno soldi - ricorso al Tar» : «Se la città di Napoli avesse avuto dalla Regione Campania le risorse previste nel piano stilato nel 2013 di riprogrammazione del trasporto pubblico, forse oggi non ci troveremmo ad...

Paralisi funicolari - il Comune di Napoli pronto ai licenziamenti : Sarà linea dura quella del Comune per 'gli infedeli' - ammesso che ce ne siano - anche perché stanno scatenando una guerra politica interna tra pezzi della maggioranza e la giunta. Per esempio domani ...

L'appello del malato terminale : 'Comune di Napoli - rilasciami il certificato o morirò senza nozze' : Da due settimane Francesco Cars vive un incubo. Ha richiesto un certificato al Comune di Napoli utile per contrarre il matrimonio ma finora non è arrivato nulla. Il rito è fissato per il 4 luglio, e ...

Napoli - niente soldi dal Comune l'Abc chiude le fontane : Rubinetti chiusi e niente più acqua nelle fontane monumentali. L'ultimo schiaffo nella città colma di turisti arriva proprio nelle zone simbolo di Napoli: dalla fontana del Nettuno di piazza Municipio,...