Napoli | De Laurentiis insiste per Darmian | pronti 5 anni di contratto

Napoli - striscioni contro De Laurentiis : ROMA - Ciak, si gira. Il nuovo Bari ripartirà dalla serie D con il presidente del Napoli alla guida, Aurelio De Laurentiis, in un nuovo polo del calcio sudista con il club partenopeo. Il progetto ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Napolimania : De Laurentiis non finire come i Jalisse! : ... questo il refrain ricorrente in città, in una tifoseria che sta subendo sempre più l'effetto CR7 e che non riesce ad accettare la politica presidenziale. Il vulnus si fa sempre più profondo e solo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis esce allo scoperto : spunta il nome di un altro terzino… seguito da tempo : Il presidente del Napoli ha confermato come il club azzurro segua Malcuit, terzino del Nizza che piace tanto a Giuntoli ed Ancelotti “Malcuit è molto interessante, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con ...

Napoli - che stoccate di De Laurentiis : “CR7? Sceneggiata commerciale. Sarri voleva…” : Sceneggiata COMMERCIALE- Aurelio De Laurentiis ospite alla trasmissione “La Verità”, ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine al veleno sia alla Juventus, sia a Sarri. Battuta pungente sulla Juventus e sull’affare Cristiano Ronaldo. Stesso discorso per quel che riguarda ormai il suo vecchio tecnico Sarri, al quale non ha risparmiato qualche frecciatina. SULLA JUVE E […] L'articolo Napoli, che stoccate di ...

