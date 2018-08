Mutui : ricerca - a Milano +15% per il fisso ed erogati in aumento : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – Se nel 2017 il mutuo a tasso fisso per l’acquisto di una casa era legato al 64,18% delle domande, chi oggi chiede un mutuo a Milano, nel 79,37% dei casi, sceglie di indicizzare il finanziamento con tasso fisso; un incremento di 15 punti percentuali. Emerge da una analisi condotta da Facile.it e Mutui.it. Quando si presenta in banca, l’aspirante mutuatario di Milano ha in media 39 anni e cerca ...