ilfattoquotidiano

: Musei, l’abolizione delle domeniche gratis è una fake news. Bonisoli vuole far decidere i… - TutteLeNotizie : Musei, l’abolizione delle domeniche gratis è una fake news. Bonisoli vuole far decidere i… - helenajaneczek : RT @robertacarlini: Sull'abolizione della domenica gratuita ai musei, più ancora che la decisione mi colpisce l'argomentazione: se una cosa… - bertolire : RT @SocciGianluca: National Gallery e British Museum sono due fari della civiltà. L'arte per tutti nella migliore espressione. Chiarament… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Bastala prima domenica del mese? La proposta del nostro ministro Albertoha sollevato molte polemiche. C’era da aspettarselo. Si tratta di una, dato che il ministro non parla di abolizione, mache siano i direttori aquando promuovere giornate a ingresso libero. Anzi, l’idea del governo di cui faccio parte è aumentare le giornate, ma con l’obiettivo di sostenere un’offerta turistica migliore. Favorendo più turismo nei siti minori e in diverse giornate dell’anno, senza congestionare ulteriormente luoghi già aggrediti da un turismo massificato che non crea economia e che, soprattutto, non ha nulla a che vedere con la vera cultura che ci sta a cuore. L’accusa più velenosa che ci indirizzano, infatti, è che il governo Conte sarebbe contro la cultura e il turismo, quando è vero l’esatto opposto. Vogliamo un turismo ...