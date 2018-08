padovanews

: #Musei, la proposta di @VittorioSgarbi - Adnkronos : #Musei, la proposta di @VittorioSgarbi - zazoomnews : Musei la proposta di Sgarbi - #Musei #proposta #Sgarbi - ermod : RT @Adnkronos: #Musei, la proposta di @VittorioSgarbi -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) E siccome l'arte italiana e', come la letteratura, come la scienza, espressione di una altissima civilta', la conoscenza del patrimonio artistico e', per sua natura, formativa. Difficile spiegare che ...