Musei italiani | quanti sono i visitatori e quanto incassano

Musei italiani - quanti visitatori hanno e quanto incassano : L'apertura domenicale gratuita, che il ministro Bonisoli vorrebbe abolire, non ha frenato un trend in crescita ormai da anni

Il Consiglio di Stato ha stabilito che i Musei italiani possono avere direttori stranieri : Ribaltando una controversa sentenza del TAR del Lazio del maggio 2017, il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri. La decisione mette fine a un lungo procedimento giudiziario iniziato dopo un ricorso contro le nomine The post Il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri appeared first on Il Post.