ilfattoquotidiano

: Musei, il ministro Bonisoli: “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. Rischiamo di svalutare i nostri siti. Ogni… - petergomezblog : Musei, il ministro Bonisoli: “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. Rischiamo di svalutare i nostri siti. Ogni… - italianaradio1 : Musei, direttore Reggia Caserta: “Ingressi gratis? Senza obbligo è meglio. Farò più giornate, ma spalmate in bassa … - italianaradio1 : Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso grat… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Luglio è il mese dei grandi annunci per la cultura italiana. Risale al luglio 2014 l’istituzione dell’ingresso gratuito neistatali ogni prima domenica del mese ed è di queste ore l’annuncio del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli di voler rivedere proprio la regola che obbliga idi Stato a non far pagare l’ingresso. “Le domeniche gratuite – ha detto il ministro – non tengono conto né della stagionalità, né dell’afflusso nelle diverse aree geografiche – ha detto Bonisoli in un video su facebook – Sistema che tratta allo stesso modo situazioni differenti e che è stato criticato dagli stessi direttori dei”. Inoltre ha assicurato che le gratuità non cesseranno, ma saranno differenziate e armonizzate in maniera meno rigida perché il ministero continuerà a favorire l’accesso più ampio possibile ai, ...