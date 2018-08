MotoGp | Morbidelli torna in pista

MotoGp - Morbidelli carico dopo lo stop per la frattura alla mano : “a Brno per migliorare la moto” : Franco Morbidelli torna in pista a Brno: il pilota italo-brasiliano della Marc VDS, dopo aver saltato i Gp d’Olanda e Germania, in sella in Repubblica Ceca La frattura al terzo metacarpo della mano di Franco Morbidelli è finalmente guarita ed il pilota italo-brasiliano può tornare in sella alla sua Honda. dopo che in un incidente il motociclista aveva rimediato l’infortunio, il pilota della Marc Vds era stato costretto a ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

MotoGp – Infortunio Morbidelli : arriva l’ok dei medici al Sachsenring : Franco Morbidelli supera le visite mediche dopo la frattura alla mano: al Sachsenring arriva l’ok dei medici Franco Morbidelli ritrova il sorriso dopo due settimane tra dubbi e dolore: il giovane pilota della Marc Vds è stato protagonista di una brutta caduta durante le prove libere del Gp d’Olanda, che gli è costata veramente cara. Il giovane pilota italiano, campione del mondo in carica di Moto2, aveva riportato una frattura ...

MotoGp – Infortunio Morbidelli : Franco vola al Sachsenring - ma serve l’ok dei medici : Franco Morbidelli al Sachsenring in attesa dell’ok dei medici per correre il Gp di Germania Franco Morbidelli potrebbe presto ritrovare il sorriso: dopo il brutto Infortunio procuratosi durante le libere del Gp d’Olanda, sul circuito di Assen, sembra che il giovane pilota italiano potrà tornare in sella alla sua moto per la gara del Sachsenring. La settimana del Gp di Germania inizia col sorriso per Morbidelli: il pilota vola ...

MotoGp - Mondiale 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

MotoGp – Infortunio Morbidelli - Franco ritrova il sorriso : il pilota potrebbe tornare in pista già al Sachsenring : Franco Morbidelli dopo la frattura al terzo metacarpo della mano sinistra potrebbe tornare in pista già a Sachsenring, scongiurata l’operazione Franco Morbidelli, durante la terza sessione di prove libere sul circuito di Assen, è caduto fratturandosi il terzo metacarpo della mano sinistra. Il pilota della Marc VDS per questo motivo non ha potuto prendere parte alla gara di domenica. Il suo team però ha comunicato ieri come, dopo ...

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp - brutta caduta per Morbidelli ad Assen : il pilota rimedia una frattura alla mano sinistra : Morbidelli prende una brutta botta durante le Fp3 sul circuito di Assen, il pilota costretto a recarsi in ospedale per controlli Franco Morbidelli ha rimediato una brutta caduta durante le Fp3 del Gp d’Olanda. Sul circuito di Assen il pilota italo-brasiliano ha perso il controllo della sua moto finendo nella ghiaia. L’allarme per le condizioni di salute di Morbidelli sembrava rientrato quando il pilota si è imbarcato ...

