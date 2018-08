MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP della Repubblica Ceca

oasport

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Si torna in pista nel Mondiale2018 e, come consuetudine, si riparte da Brno, con il Gran Premio. Primapausa la stagione stava prendendo sempre più la direzione di Marc Marquez, con Valentino Rossi e Maverick Vinales che provavano a mantenere aperto un campionato che lo spagnolo ha ampiamente in mano. Il ritorno in gara dopo le vacanze nasconde sempre diverse insidie e spunti. Andiamo ad analizzare i più importanti del decimo appuntamento del calendario. 1 – Marc Marquez chiuderà i conti a livello di titolo iridato? 46. No, non è il numero di Valentino Rossi, ma sono i punti di vantaggio del campione del mondo in carica sul suo più immediato inseguitore in classifica, proprio chi ha sul cupolinomoto il numero 46. Un margine di tutto rispetto, corroborato dai due successi consecutivi di Assen e Sachsenring, che dimostra come ...