MotoGp | a Brno per Rossi un altro record

MotoGp - Brembo analizza ai raggi X il circuito di Brno : La pista misura 5.403 metri che la rendono la quarta più lunga del Campionato del Mondo. I rettilinei sono piuttosto corti: vanno dai 35 metri di lunghezza ai 636,56 metri del rettilineo del ...

MotoGp Repubblica Ceca. Marquez : 'Non penso al vantaggio in classifica. A Brno per vincere' : 100 gare in top class, 40 vittorie, 70 podi, 48 pole positions, 42 giri veloci e 4 titoli mondiali con tanto di record come il più giovane di sempre. Con questi numeri e con la testa della classifica ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca : si riparte da Brno - Rossi-Yamaha in cerca di riscatto : Dopo la pausa estiva la MotoGP torna in pista domenica prossima in Repubblica Ceca, dove l'ultima volta vinse proprio lui Marc Marquez, il dominatore indiscusso di questa prima metà di campionato. Con ...

MotoGp - Marquez : "A Brno nessun calcolo - i rivali corrono" : Il Motomondiale e la caccia a Marc Marquez ripartono da Brno. A tre settimane dal GP di Germania sono 46 i punti che dividono il leader iridato spagnolo della Honda da Valentino Rossi, il più vicino ...

MotoGp – Marquez resetta tutto in vista di Brno : “è come se fossimo tutti a zero punti” : Parte giovedì, con la conferenza stampa piloti, il weekend del Gp della Repubblica Ceca: il mondo a due ruote torna protagonista e lo fa a Brno dopo poco più di due settimane di stop. Marquez comanda la classifica piloti e, reduce dalla vittoria in Germania, vorrà sicuramente continuare a far bene nella seconda parte di stagione, decisiva, che sta iniziando. AFP/LaPresse “Abbiamo fatto un buon test a Brno e arriviamo da vittorie in ...

La MotoGp si sposta a Brno – ORARI e DIRETTE TV del Gp della Repubblica Ceca : gara e qualifiche in chiaro : Tutto pronto per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: ORARI e DIRETTE tv del Gp della Repubblica Ceca Due settimane di breve ma intenso riposo per i piloti della MotoGp, prima di tornare in pista per un agosto infuocato a tutti gli effetti, non solo per le elevate temperature, ma soprattutto per le sfide in pista, importantissime in ottica Mondiale. Marquez guida la classifica piloti, seguito sempre da Valentino Rossi: ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Repubblica Ceca. 14 podi - e 7 successi a Brno! : Dopo la (breve) pausa estiva, torna il Mondiale MotoGP 2018, con il classico appuntamento di inizio agosto in quel di Brno, in Repubblica Ceca. La classe regina è pronta per la seconda parte della sua annata, con Marc Marquez che proverà a chiudere i conti nel più breve tempo possibile, per centrare il suo ennesimo titolo iridato. L’unico che, al momento. può ancora insidiarlo (almeno sulla carta) è Valentino Rossi, che accusa 46 punti (un ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : programma - orari e tv. Si corre a Brno : In Repubblica Ceca sono attesi dei componenti funzionali allo sviluppo della M1 e su un tracciato di pura percorrenza il nove volte campione del mondo vuol creare qualche grattacapo all'iberico. Lo ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : programma - orari e tv. Si corre a Brno : Dal 3 al 5 agosto il Circus del Motomondiale 2018 tornerà in scena per il decimo round stagionale dopo una pausa di tre settimane. Al Sachsenring (Germania) Marc Marquez ha imposto la sua legge ed ha suonato la nona sinfonia sul tracciato tedesco, firmando pole e vittoria. Lo spagnolo ha così rafforzato il proprio status di leader nella graduatoria generale, vantando 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Un ritardo importante quello di ...