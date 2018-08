Motocross delle Nazioni Europee | si ritorna in Polonia | presentate le squadre italiane

sportfair

: Una delle più BELLE piste del Pro Motocross! Gustatevi le battaglie tra Hill, Eli Tomac Ken Roczen Justin Barcia Ma… - MxBars : Una delle più BELLE piste del Pro Motocross! Gustatevi le battaglie tra Hill, Eli Tomac Ken Roczen Justin Barcia Ma… - emanuelaflammia : Ma al Bosco delle Fate non è VIETATO il transito ai veicoli a motore in Luglio/Agosto? Motocross??? Non se ne può più di cazzari. - ViperoSerio : Motocross-Art - Questo Tumblr blog @motocross-arts fa delle bellissime animazioni in Pixel Art, se vi... -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale dial via a Danzica (): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 ilandò in scena sulla pista di Danzica, in. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la Maglia Azzurra si impose sia con la squadra maschile che con quella femminile, nel 2016 la manifestazione non si corse e 12 mesi fa la nostra nazionale conquistò il 2° posto con le ragazze e il 3° con i ragazzi. In vista della gara del 9 settembre, il Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini ha convocato: Squadra maschile Gianluca Facchetti. Nato a: Treviglio (BG) il 29/03/2000. Moto: KTM. Team: Silver Action. Moto Club: Gallarate. Classe ...