Moto3 | GP Repubblica Ceca 2018 | il duello Martin-Bezzecchi riprende a Brno L’italiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo una pausa di tre settimane il Circus del Motomondialetorna protagonista a), sede del decimo round del campionato iridato. Nella minima cilindrata () la situazione è molto serrata nelle prime due posizioni: sono solo sette le lunghezze che separano il nostro Marcodallo spagnolo Jorge, leader della graduatoria a quota 130 punti. Al giro di boa dell’annata la situazione sembra ristretta ai due piloti citati visto che l’iberico Aron Canet, terzo in classifica con i suoi 38 punti di ritardo, ha un gap non trascurabile, enfatizzato anche dalla poca continuità messa in mostra nel corso dei GP disputati. Lo stesso discorso vale anche per i nostri Fabio Di Giannantonio (quarto a quota 91 punti) ed Enea Bastianini (quinto a 84 punti). Sarà dunque confronto? Sembrerebbe di sì. A farsi preferire, per il momento, è ...