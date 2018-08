Moto2 | GP Repubblica Ceca 2018 | a Brno riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Miguel

oasport

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo la (breve) sosta estiva, il Motomondialeè già pronto a tornare in pista. il circus infatti si sposta in, a, per il classico appuntamento post-vacanze. Una gara che riproporrà ilche sta caratterizzando questo Mondiale, tra il nostro“Pecco”e il portogheseOliveira. Tra i due il divario parla di appena 7 punti di differenza, con un gap che è andato nuovamente a richiudersi dopo il Sachsenring. Come ci eravamo lasciati prima del break? La gara tedesca era stata vinta dal sudafricano Brad Binder, compagno di Oliveira nel team Red Bull KTM Ajo, davanti allo spagnolo Joan Mir ed a Luca Marini.ha visto la sua corsa rovinata in avvio, per colpa della caduta di Mattia Pasini, che lo ha costretto ad uscire dal tracciato, chiudendo solamente 12esimo, mentre il suo rivale ha aggiunto un ennesimo piazzamento ...