Morte di Kaos | il cane eroe | “Difficile si sia trattato di infarto”

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Un infarto in cani come, addestrati e allenati alla fatica e allo stress è molto raro. Avviene solo in animali da zoo”. Così all’ANSA, in merito a un’ipotesi di infarto, il veterinario di parte, Pierluigi Castelli, di Genova, che assiste il proprietario del pastore tedesco, uno dei cani-eroi dei terremoti del 2016, trovato morto dal padrone, Fabiano Ettorre, nel giardino di casa a Sant’Eusanio Forconese (L’Aquila), e su cui ieri è stata eseguita l’autopsia all’Istituto zooprofilattico di Teramo. “Certo sarei più contento se fosse morto di cause naturali e non di avvelenamento. Ma, in base alla descrizione e agli elementi che ci ha fornito il proprietario sullo stato delal momento del ritrovamento non sembrerebbe un disturbo di questo tipo, cioè infarto. L’unica possibilità è che avesse una malformazione ...