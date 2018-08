Modric come CR7 | la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve | ecco perchè l’Inter può

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. Lantus ha senza dubbio aumentato la qualitàrosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il mercato bianconero. Ma se la prossima stagione ci sarà un minimo di competitività in campionato, nonostante Ronaldo, è merito dell’Inter. Il club nerazzurro si è mossa sul mercato in maniera esemplare. Solo applausi per Piero Ausilio, molto spesso criticato e preso di mira dai tifosi nerazzurri. A Milano sono sbarcati infatti De Vrij ed Asamoah, entrambi a parametro zero, Politano, Nainggolan, Lautaro Martinez e Sime Vrsaljko. ...