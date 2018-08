Mode da spiaggia | che cos’è il Toblerone tunnel

dilei

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L’estate, si sa, è tempo di tormentoni. Non solo canzoni e balli di gruppo, negli ultimi anni impazzano anche tendenze social. Quando era di moda il bikini bridge, provavamo tutte a trattenere il respiro per appiattire la pancia, in modo che lo slip del costume formasse un ponte tra le ossa sporgenti delle anche. Poi è stata la volta del belly slot, il solco sull’addome lanciato da Emily Ratajkowski: in quel caso, barare risultava un po’ più difficile e molte ragazze sono addirittura ricorse alla chirurgia per avere la pancia come quella dellalla. E quest’anno? Pare che nel 2018 sia la volta del cosiddetto. Di che si tratta? Come riporta il Daily Mail, sarebbe lo spazio triangolare che si crea tra la parte inferiore dei glutei e quella in alto delle cosce e che, a ben guardare, ha la forma della celebre barretta di cioccolato svizzero: il ...