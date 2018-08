Miuccia Prada | «Ho solo cercato di essere la più brava»

vanityfair

: @pettymagpie @dorinileonardo @MenorraPiccicud Miuccia e Patrizio Bertelli hanno messo in piedi una struttura incred… - ladoria1 : @pettymagpie @dorinileonardo @MenorraPiccicud Miuccia e Patrizio Bertelli hanno messo in piedi una struttura incred… - oreotorinco : MANDO IL CV A PRADA MA HO MIUCCIA IN BUSTAPAGA - DucaAlfio : @disinformatico Sappiamo tutti che l’astronoma Miuccia Prada ha scoperto la Luna Rossa -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Getty Images Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32/2018 di Vanity Fair, in edicola fino al 7 agosto. Le regole non scritte della Signorasono due: la prima è che nell’intervista si può parlare di tutto, ma lei conserva un diritto di recesso dalle sue parole, e se le sembrano «esagerate» poi può depennarle. La seconda è che se le suona il telefono e a chiamarla sono suo marito o i suoi figli, lei risponde sempre. Vestito bianco, sandali bassi, entra nella stanza e deposita sul cemento della sua sala riunioni un alone luminoso, una specie di allegria dorata. Le confesso: «Sono un po’ emozionata». Mi risponde: «Non mi sembra proprio il caso». È lei la signora indiscussa della moda dagli anni Ottanta, da quando inizia a camminare un chilometro avanti a tutti e trasforma l’azienda di famiglia (suo nonno Mario aveva un negozio in Galleria) nell’impero del lusso. Di ...