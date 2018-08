Mistero sulla morte di Kaos | il cane eroe

Il Mistero sulla malattia di Marchionne : cosa ha colpito l’ormai ex amministratore di FCA : Massimo il riserbo sullo stato di salute dell'ormai ex ad di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Nulla filtra dall'Universitätsspitall, l'ospedale in cui si trova. Neanche le ipotesi riguardo una malattia oncologica ai polmoni, hanno trovato conferma.Continua a leggere

Delitto sulla Loira Il Mistero del corpo senza testa film stasera in tv 17 luglio : trama - curiosità - streaming : Delitto sulla Loira Il Mistero del corpo senza testa è il film stasera in tv martedì 17 luglio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Delitto sulla Loira Il Mistero del corpo senza testa film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Meurtres à Guérande GENERE: Giallo ANNO: 2015 REGIA: Eric ...

Milan - dopo Li un altro Mistero dalla Cina : ombre sulla licenza marketing : Anche adesso che l'era cinese è tramontata, i misteri di casa Milan continuano ad appassionare carta stampata e non. La figura dell'ormai ex presidente Yonghong Li si è dissolta tra la nebbia brianzola, nonostante la calda estate italiana. Nessun commento, nessuna posizione ufficiale in merito alla perdita del club per un mancato bonifico del valore di 32 milioni di euro, a fronte del miliardo investito tra acquisto della società, ...

Il film da vedere oggi - martedì 17 luglio : Delitto sulla Loira – Il Mistero del corpo senza testa [PRIMA TV] : Per il ciclo di Rete 4 “Delitti a…”, andrà in onda in prima serata il giallo Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa, film da vedere oggi, 17 luglio. Il macabro caso del ritrovamento di un cadavere decapitato in una palude e della testa mozzata di un uomo nella tomba di una ragazza morta 15 anni prima. film da vedere, 17 luglio 2018: Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa, prima tv ...

DELITTO SULLA LOIRA - IL Mistero DEL CORPO SENZA TESTA/ Su Rete 4 il film con Claire Borotra (oggi - 17 luglio) : DELITTO SULLA LOIRA - Il MISTERO del CORPO SENZA TESTA, il film in onda su Rete 4 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Claire Borotra e Antoine Dulery, alla regia Eric Duret. Il dettaglio(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:18:00 GMT)

Il Mistero degli squarci di Fortnite continua : un nuovo oggetto è spuntato sulla mappa : Il mistero degli squarci comparsi all'interno della mappa di Fortnite in seguito al lancio del razzo continua ad infittirsi con la comparsa di un nuovo oggetto. Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della comparsa di un'ancora di legno e di ulteriori informazioni trapelate grazie a dei dataminer. Questi indicavano la prossima l'arrivo di altri due oggetti e il primo è comparso proprio recentemente, riporta FortniteIntel.A nord-est della ...

Stonehenge - come sono stati trasportati i monoliti?/ Uno studio risolve il Mistero sulla costruzione : Sarebbe stato risolto il mistero di come gli uomini del neolitico riuscirono a trasportare le gigantesche pietre nell'area di Stonehenge, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:47:00 GMT)

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - Mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...

Momento duro. Caterina Balivo - il Mistero sulla decisione (choc) della Rai. La bella conduttrice è stata “promossa” ma qualcosa non torna… : Caterina Balivo, tra le lacrime, ha detto addio a Detto fatto. Dopo 6 anni e 900 puntate, la conduttrice ha lasciato il “nido”. “Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme”, ha detto la conduttrice cercando di trattenere l’enorme emozione. “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per ...

Archeologia : Mistero sulla testa scolpita recuperata al confine tra Israele e Libano : mistero su una scultura che in apparenza risale a 3mila anni fa, recuperata lo scorso anno durante scavi archeologici condotti presso Metulla, al confine Israele e Libano: gli studiosi non riescono a determinare quale popolo possa averlo prodotto e il soggetto ritratto. Si tratta di una testa alta circa 5 centimetri di una persona in apparenza di alto rango, probabilmente un monarca, con una folta capigliatura, barba squadrata e una corona. Il ...

PIACENZA - INCIDENTE SUL LAVORO : OPERAIO MORTO SCHIACCIATO/ Ultime notizie - Mistero sulla dinamica : PIACENZA, INCIDENTE mortale sul LAVORO, OPERAIO 31enne rimasto SCHIACCIATO in un capannone in costruzione. L'uomo, originario del Bangladesh, era da solo al momento dell'accaduto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Svelato un 'Mistero' vecchio di 500 anni sulla torre di Pisa : Perchè la torre pendente di Pisa ha resistito ai forti terremoti che hanno colpito la regione fino dal Medioevo? E' una domanda che gli ingegneri si ponevano da tempo e a cui oggi un team di 16 di ...

Amici - Mistero sulla finale : «Ci vediamo alla prossima puntata» : La data sulla finale di Amici 2018 resta un mistero . Il saluto di Maria De Filippi durante la puntata di ieri sera è stato piuttosto enigmatico e ha scatenato le domande in rete sulla finale che ...

Mondiali 2018 - Mistero sulla conduzione dei programmi Mediaset : confermati Savino e la Gialappa’s - ma manca il volto femminile : Meno di un mese ci separa dall’inizio del Campionato mondiale di Calcio 2018, che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in Russia. E Mediaset scalda i motori perché, come ampiamente noto, per la prima volta nella storia è stata l’azienda del Biscione ad aggiudicarsi i diritti: Canale 5 e Italia 1 si alterneranno nella trasmissione delle partite, ma non mancheranno i programmi di commento (più o meno serioso) e contorno alle dispute ...