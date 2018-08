Millie Bobby Brown | è finita con Jacob Sartorius

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati - la star di Stranger Things torna single : Tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius pare sia tutto finito. La tenera storia d'amore tra la Eleven di Stranger Things e il giovane cantante di YouTube è giunta al capolinea dopo otto mesi insieme. Ad annunciarlo, un post pubblicato sulle Instagram Stories di entrambi. Stando a quanto si legge, i due si sarebbero lasciati di comune accordo, decidendo, però, di restare amici. Millie scrive: "La mia decisione e quella di Jacob è stata di ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things di nuovo single : A breve in sala con l'atteso sequel di Godzilla, la 14enne Millie Bobby Brown, star indiscussa della serie Stranger Things, è tornata single.La giovane e lanciatissima attrice ha comunicato sui social la fine della storia d'amore con Jacob Sartorius. prosegui la letturaMillie Bobby Brown di Stranger Things di nuovo single pubblicato su Gossipblog.it 01 agosto 2018 10:20.

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati : c’è il comunicato ufficiale : "Restiamo amici" The post Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati: c’è il comunicato ufficiale appeared first on News Mtv Italia.

Millie Bobby Brown ha raccontato il primo incontro con Drake : “Mio padre non sapeva chi fosse” : Adesso sono BFF The post Millie Bobby Brown ha raccontato il primo incontro con Drake: “Mio padre non sapeva chi fosse” appeared first on News Mtv Italia.

Millie Bobby Brown in Godzilla II : King of The Monsters - Eleven di Stranger Things al Comic-Con 2018 (video) : Non solo Stranger Things: Millie Bobby Brown affronta un'altra creatura spaventosa in Godzilla II: King of The Monsters. La Eleven della serie di Netflix è tra i protagonisti del nuovo film dedicato al mostro giapponese. L'attrice era presente al panel di Warner Bros. insieme al cast, tra cui spicca Vera Farmiga. Il trailer di Godzilla II: King of The Monsters è stato mostrato sabato al panel di Warner Bros., davanti a una sempre ...

Godzilla - Millie Bobby Brown nel teaser del nuovo film : Reach @MonarchSciences pic.twitter.com/i8uDZvuGO8 — Godzilla: King of the Monsters (@GodzillaMovie) July 18, 2018 A soli 14 anni, Millie Bobby Brown è già una delle attrici più acclamate e richieste di Hollywood: molto è merito della sua partecipazione alla serie Netflix Stranger Things che l’ha lanciata nel ruolo di Eleven, certamente, ma anche di nuovi film in cui sta partecipando in questi mesi. Il primo dei quali è Godzilla: ...

Foto dal set di Stranger Things 3 - nuovo look per Millie Bobby Brown e la sua Eleven : Capello corto e pantaloni a vita alta per Eleven: questo è quanto emerge dalle prime Foto dal set di Stranger Things 3. L'attrice Millie Bobby Brown è stata immortalata tra un ciak e l'altro insieme alla giovane collega Sadie Sink, entrambe impegnate con le riprese della terza stagione, iniziate ad aprile. Le immagini hanno catturato l'attenzione del web, ansioso di scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della serie cult di Netflix. Secondo ...

Lili Reinhart di Riverdale contro i bulli come Millie Bobby Brown - umiliata per la sua forma fisica : Lili Reinhart di Riverdale è stanca delle continue accuse alla sua forma fisica. La giovane attrice si è sfogata su Twitter contro coloro che negli ultimi mesi l'hanno criticata, dicendosi amareggiata per ciò che stava leggendo. Proprio come accaduto con Millie Bobby Brown di Stranger Things e Lonnie Chavis di This Is Us, anche la star di Riverdale ha reagito ai bulli che l'hanno attaccata online. "Mi sento davvero sfiduciata dal fatto che ...

Dopo Millie Bobby Brown anche Lonnie Chavis di This Is Us lotta contro i bulli sui social - preso in giro per i denti (video) : Dopo l'episodio che ha visto protagonista Millie Bobby Brown di Stranger Things, costretta a lasciare Twitter per il bullismo di un gruppo di persone che aveva usato la sua immagine per diffondere messaggi omofobi, è toccato anche a Lonnie Chavis di This Is Us aver a che fare con la violenza verbale in rete: il giovane attore, dieci anni appena, ha reagito ai messaggi negativi che gli sono stati recapitati sui social inviando un messaggio contro ...

Millie Bobby Brown ha un messaggio per i bulli che l’hanno costretta a lasciare Twitter (video) : Millie Bobby Brown ha risposto per le rime ai bulli che l'hanno costretta a lasciare Twitter. La giovanissima attrice di Stranger Things è stata oggetto di un meme a sfondo omofobo che l'ha indotta a ritirarsi dai social media pur di non essere strumentalizzata contro la sua volontà. Ma in un discorso provocatorio ed efficace, la quattordicenne osannata per il ruolo di Eleven nella serie Netflix ha voluto reagire. L'attrice ha risposto ...

Millie Bobby Brown dà forfait alla cerimonia degli MTV Awards : ‘Mi sono rotta un ginocchio’ (video) : Millie Bobby Brown non sarà presente alla cerimonia di premiazione degli MTV Movie & TV Awards 2018, per quelle che si potrebbero definire "cause di forza maggiore": l'interprete di Eleven, come da lei stessa annunciato in un breve video affidato a Instagram, si è rotta un ginocchio. "Ciao ragazzi, un'altra pietra miliare nella mia vita: non mi sono mai rotta un osso, tranne ora" dice la giovane attrice nel video, mostrando la stampella e ...

Millie Bobby Brown lascia Twitter. Per colpa dei bulli : Poco importa la fama: i bei vestiti, le lusinghe del cinema. Al netto della propria popolarità, Millie Bobby Brown è poco più che una bambina. Una quattordicenne, che la cattiveria del web ha riempito di bugie. L’attrice, nota per lo più come la Undici di Stranger Things, è stata bersagliata dai cyberbulli. Perché, non è chiaro. LEGGI ANCHELa «campagna» di Bebe Vio: «Regaliamo un neurone agli haters» L’offensiva, con tanto di hashtag ...

Millie Bobby Brown lascia Twitter - la Eleven di Stranger Things usata per un messaggio omofobo : Millie Bobby Brown ha lasciato Twitter. La notizia ha lasciato i fan di Stranger Things senza parole. La protagonista della serie targata Netflix è giunta a questa drastica decisione dopo quanto emerso nelle ultime ore sui social. L'immagine della giovane attrice è stata infatti usata da qualche utente poco rispettoso che evidentemente pensava di scherzare lanciando un messaggio omofobo col volto di Millie. Questo sarebbe stato solo un ...

Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata usata per meme omofobi : Millie Bobby Brown, attrice di 14 anni nota soprattutto per la serie Netflix Stranger Things, ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere diventata, senza alcuna colpa, soggetto di meme omofobi. Come ha scritto Variety, «non è ben chiara l’origine The post Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata usata per meme omofobi appeared first on Il Post.