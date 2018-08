Milano si defila dai Giochi 2026 | Non parteciperemo a governance Per Sala

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Per spirito di servizio al Paese,conferma la sua disponibilità, ove richiesto, solo come venue di gare o eventi in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alladel". È il contenuto della lettera inviata dal sindaco di, Giuseppe, al presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la proposta avanzata di fare sintesi tra le tre candidature di, Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del.Nella missiva, il primo cittadino milanese spiega: "Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per iOlimpici e Paralimpicile ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali".poi conclude: "Qualora la nostra posizione non sia ritenuta accettabile accoglieremo di buon grado le decisioni del Coni e, certamente, faremo il tifo per ...