Milano | l' estate calda dei cantieri | i lavori stradali dal centro alla periferia

Meteo - arriva la settimana più calda dell'estate : a Milano afa e picchi tra i 38 e 40 gradi : arriva una settimana rovente, la più calda da inizio estate. Soprattutto al Nord. Le temperature in Lombardia sono previste tra i 38 e i 40 gradi. Ma l'intensa ondata di caldo interesserà tutta Italia ...

Milano - candidato Lega punta pistola contro immigrato/ Ultime notizie : figlia e compagna erano state molestate : Moglie e figlia molestate in treno il marito candidato leghista alle elezioni va a caccia del presunto colpevole un immigrato con la pistola in mano in Stazione Centrale(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:11:00 GMT)

Paura a Milano : figlia e compagna molestate - leghista estrae la pistola contro l'immigrato : Il militante leghista Massimiliano Codoro ha estratto la pistola per difendere dalle molestie di un immigrato che lo ha importunato, insieme alla famiglia, nei pressi della Stazione Centrale di Milano.Il 51enne imprenditore milanese, ex candidato della Lega alla Camera dei deputati, ha spiegato alle forze dell"ordine - accorse sul luogo dell"aggressione - che il suo gesto è stato a difesa della compagna e della giovane figlia di lei, che sarebbe ...

Figlia e compagna molestate - leghista estrae la pistola contro un immigrato alla stazione di Milano Centrale : Momenti di paura alla stazione di Milano Centrale dove, nel pomeriggio di lunedì 23 luglio, un cinquantenne italiano ha puntato la pistola contro un cittadino straniero. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, le forze dell'ordine sono riuscite ad intercettare l'aggressore e, controllando i suoi documenti, hanno scoperto che si trattava di un candidato della Lega alla Camera (non eletto) alle ultime Politiche.La vicenda è ...

Estate a Milano. Dal 27 luglio al 2 settembre si balla in piazza del Cannone : Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’Estate in città.

Anche a Milano tutti in attesa dell'eclissi di Luna rosso sangue - l'evento astronomico dell'estate - - Milano Post : ... Lord Byron e John William Polidori in un percorso appassionante tra scienza, storia e letteratura gotica, che racconterà eventi impressionanti e scoperte scientifiche scioccanti. Alle 21 in giardino,...

Milano. Municipio 5 : la calda estate di Don Camillo e Peppone : Il Municipio 5 di Milano, in occasione dei 110 anni dalla nascita e dei 50 dalla morte di Guareschi, ha

Estate e lavoro - a Milano 10 mila entrate nel turismo : turismo e lavoro , sono un binomio che quest'anno porterà circa 10 mila nuovi posti di lavoro solo a milano tra alloggio, ristorazione e servizi turistici nei mesi estivi, secondo l'elaborazione della ...

Estate e caldo : i Bagni Misteriosi a Milano [GALLERY] : 1/44 LaPresse/Stefano Porta ...

Estate Sforzesca - Milano 13 luglio 2018 - L'uomo bianco nella foto - uno spettacolo di e con Davide Verazzani : ... accorgersi di quanta strada è ancora da percorrere oggi, e venire a conoscenza di questo piccolo grande eroe silenzioso, che dall'Australia ha impartito al mondo intero un'enorme lezione di dignità ...

Milano - voglia d'estate : una spiaggia a piazza Castello per il beach volley : Lo scenario è assolutamente insolito, ma al tempo stesso più che suggestivo: il campionato italiano di beach volley passa per Milano, e colora piazza Castello. Tre giorni di sport e divertimento per tutti: le prime gare venerdì, le fasi finali domenica. Non è la prima volta che...

Cosa fare quest’estate a Milano : Piscine, mostre, cinema, balere e bar all'aperto, per chi sarà in città a luglio e agosto e si sente disorientato The post Cosa fare quest’estate a Milano appeared first on Il Post.

Maltempo - tromba d’aria a Milano Tetti scoperchiati - esonda il Seveso Torna l'incubo dell'estate 2014 : Violente precipitazioni nella notte. esonda il Seveso, a Milano allagati viale Fulvio Testi e viale Sarca. A Pozzo d’Adda una palazzina è stata scoperchiata, abbattuti rami e cavi... Segui su affaritaliani.it

