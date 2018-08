Milano | due fratellini feriti per caduta armadietti piscina a Rho

Milano contro il razzismo - il Comune lancia la due giorni di ottobre : "Mobilitiamoci contro l'intolleranza" : Dopo la tavolata multietnica che a giugno ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere"

Milano contro il razzismo e il Comune lancia la due giorni contro l'intolleranza : "Ora di mobilitarsi" : Dopo la tavolata multietnica che ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere""

Scambio Bonucci-Caldara - Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori : È entrata nel concreto la trattativa per lo Scambio Bonucci - Caldara . Oggi, venerdì 27 luglio, i due procuratori dei rispettivi difensori, Alessandro Lucci per il capitano rossonero e Beppe Riso per ...

AL BANO E ROMINA POWER - SERATA ROMANTICA A Milano / Foto - rose rosse e cena a due : è tornano l'amore? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER, SERATA ROMANTICA a MILANO per i due ex. Prima una cena insieme poi arriva il romantico gesto del cantate: beccati da Chi!(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Milano - grave incidente su A4 : 59enne muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...

Veracini e Porpora : due anniversari a confronto L'Arte dell'Arco - Federico Guglielmo - violino - Milano Post : Un concentrato della selezione raffinata di gusto e scienza compositiva, che non andrà disgiunto dalla ricchezza di esperienze internazionali che i compositori italiani come i due oggi celebrati ...

Milano - ancora auto in fiamme : è caccia al piromane notturno - 15 roghi in due mesi : Paura e rabbia tra i residenti di Settimo Milanese: "Si sa chi è, arrestatelo": ma non ci sono prove

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (4) : (AdnKronos) - Progettata da Pelli Clarke Pelli Architects (Studio che ha curato il planivolumetrico di Porta Nuova e la sede UniCredit), la torre – il cui general contractor sarà designato entro l’estate – avrà 26 piani fuori terra e 4 interrati per una superficie lorda di oltre 68.000 mq, e sarà co

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (3) : (AdnKronos) - Nel perfezionamento dell’acquisizione e del processo di due diligence, Coima è stata assistita sul fronte legale da Gianni, Origoni, Grippo; Cappelli & Partners; Shearman & Sterling; Studio Legale Leone-Torrani e Associati e Maisto e Associati. I due nuovi edifici saranno adiacenti a G

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (2) : (AdnKronos) - Il fondo Cofii, di cui è stato recentemente completato il fund raising con oltre 650 milioni di euro di raccolta inclusi i coinvestimenti, rappresenta il più grande fondo discrezionale dedicato a investimenti in Italia e può disporre di una capacità di investimento, includendo la leva

Milano - lite condominio : due feriti gravi : 22.14 Li ha aggrediti a bottigliate in testa e in faccia ed è fuggito. E' accaduto a Milano durante una lite condominiale. I feriti sono due: un 72enne egiziano che ora è in ospedale in gravissime condizioni. Mentre l'altro è un moldavo di 43 anni, preso anche lui al volto e alla nuca, ma non è considerato grave. L'aggressore sarebbe un terzo uomo che vive nella stessa zona, anche lui straniero, tuttora ricercato. Questa la ricostruzione dei ...

Due aggressioni omofobe in poche ore a Napoli e Milano - denuncia dell'Arcigay : Due aggressioni omofobe in poche ore. Un uomo picchiato a Milano nella gay street e un altro pestato al termine del Mediterranean Pride tenutosi sabato a Napoli. Due episodi su cui stanno investigando ...

Milano - si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia : è gravissimo/ Ultime notizie - ustionati due agenti : Milano, si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia: è gravissimo un giovane egiziano. Ultime notizie, leggermente ustionati e intossicati due agenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Milano : operazione 'Smart' - due arresti e tre sanzioni (2) : (AdnKronos) - A dare il via all'operazione, dopo aver incontrato sindaci e amministratori locali, Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia che ha preso personalmente parte alle attività: "Desidero anzitutto ringraziare sindaci, assessori ed