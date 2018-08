Milan | novità sul futuro di Locatelli

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Tottenham : i volti nuovi. Le ultime novità live - quote (amichevole ICC 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Tottenham: info e orario dell'amichevole, le ultime novità live su moduli e titolari che Gattuso potrebbe scegliere (1 agosto)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:55:00 GMT)

“Pazzo affare” Juventus-Milan - c’è l’accordo : tutte le novità su Caldara - Bonucci ed Higuain : Juventus-Milan prosegue l’asse tra i due club, le ultime novità che arrivano dal fronte mercato parlano di accordo tra le parti, ma manca ancora qualcosa… L’affare Juventus-Milan galoppa e gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato sono davvero importanti. C’è l’accordo su quasi tutti gli aspetti dell’affare… quasi, appunto. Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto in merito alla querelle che ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Novara : info e orario - le ultime novità live : Halilovic all'esordio? (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Novara: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in questa amichevole. Gennaro Gattuso manda in campo il suo undici potenzialmente migliore?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Milan - retroscena Morata : le ultimissime novità sulla trattativa : Alvaro Morata tra i più chiacchierati del calciomercato, il nome dello spagnolo accostato con insistenza al Milan: c’è stata una cena “galeotta”… Il Milan, dopo la scorsa stagione pessima dal punto di vista realizzativo, è alla ricerca di un centravanti da 25 gol in stagione. Ovviamente alcuni uomini partiranno, di certo Kalinic destinato all’Atletico Madrid. In entrata invece l’idea Higuain potrebbe ...

Vogue for Milano - tutte le novità della decima edizione : Si terrà il prossimo 13 settembre la decima edizione di Vogue Fashion’s Night Out, dallo scorso anno rinominata Vogue for Milano per sottolineare il legame ancora più forte con la città, capitale e ambasciatrice della moda Made in Italy nel mondo. La manifestazione, organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune di Milano, si pone come obiettivo quello di rafforzare la centralità di Milano non solo per il settore della moda, ma anche ...

Calciomercato Milan - novità importanti dal fronte Badelj : tutti i dettagli : Calciomercato Milan, il centrocampista Badelj si appresta a firmare un nuovo contratto da svincolato con il club rossonero, ma prima il Tas… Calciomercato Milan, Badelj vuole vestire rossonero. Il centrocampista croato, secondo classificato al Mondiale russo con la maglia della sua Nazionale, sembra aver frenato appositamente la trattativa con lo Zenit per aspettare il Milan. I rossoneri sono costretti ad attendere la decisione del ...

Il Milan ad Elliott - al via la rivoluzione : ‘saltano’ le prime due teste - in arrivo altre clamorose novità : In casa Milan è una situazione delicata, in particolar modo tiene banco la questione legata al futuro del club, i rossoneri sono passati in mano ed Elliott e già nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità clamorose. La situazione più sorprendente riguarda l’ormai certo allontanamento dai quadri dirigenziali di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L’attuale ad rossonero ha incontrato a Londra i vertici del Fondo di Paul ...