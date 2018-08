Milan | il caso Bacca ed il rischio di una “minusvalenza”

Pallotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...

Milan - RICORSO TAS : OGGI LA SENTENZA/ Uefa ultime notizie - caso rivisto da zero : cresce l’ottimismo : MILAN, RICORSO Tas: OGGI la SENTENZA. Uefa ultime notizie, rossoneri rischiano l'esclusione dalle coppe: l'amministratore delegato Marco Fassone si dice "fiducioso"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Mendes : dopo Ronaldo alla Juve tocca al Milan. Fra nuovo socio e il caso André Silva : ILcaso ANDRE' Silva - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , tuttavia, il caso più spinoso che è chiamato a risolvere l'agente portoghese è il futuro dell'attaccante Andrè Silva. ...

Rodriguez via dal Milan?/ In caso di addio rossoneri pronti a puntare su Biraghi : Sull'esterno svizzero del Milan, Ricardo Rodriguez, c'è il Tottenham. La compagine rossonera, in caso di addio, punterebbe tutto su Cristiano Biraghi, calciatore della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:54:00 GMT)

Calciomercato Milan - individuato il sostituto di Suso in caso di cessione dello spagnolo : piace Domenico Berardi : Nell’affare che porterebbe Manuel Locatelli al Sassuolo, il Milan ha chiesto di inserire Domenico Berardi, ma si aspetta la cessione di Suso La sanzione dell’Uefa, l’attesa per il ricorso al TAS e una nuova stagione da cominciare. Situazione in fermento in casa Milan, con il mercato sempre in primo piano. LaPresse/Spada La società rossonera prosegue la caccia agli obiettivi indicati da Gattuso, tra cui anche Domenico ...

Milano - caso biopsie ferme al San Paolo : un paziente 60enne scopre il tumore con mesi di ritardo : Un errore medico clamoroso. Il risultato sbagliato di una biopsia: le analisi dicono che è tutto a posto. Quattro mesi più tardi - e a fronte dei dolori atroci del paziente alla schiena - il medico ...

Marco Liorni e Rita dalla Chiesa - Italia sì/ L'assenza a Milano - solo un caso? : Marco Liorni e Rita dalla Chiesa insieme su Rai1 alla conduzione di Italia Sì, il nuovo programma del sabato pomeriggio che prende il posto di Sabato Italiano di Eleonora Daniele.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:49:00 GMT)

Milano - 200mila euro per malasanità : una donna risarcita per un caso del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eto a Milano, presso l'Istituto per la Maternita', struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Citta' ...

Caso Milan : ecco come funziona il Tas di Losanna : Chi sono i giudici, quali prove analizzano, quanto tempo serve per una sentenza e quali sono poteri e limiti del tribunale cui si appellano i condannati dall'Uefa

Milan - lo strano caso del dottor Yonghong e mister Li : Un altro colpo di scena per la cessione del Milan. Una telenovela, con triangolazione Milano, New York, Nyon , anzi Losanna, che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Fuso orario o no, ...

Milano - 200mila euro per malasanità : una donna risarcita per un caso del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...

Milano : 200mila euro - una donna risarcita per un caso di malasanità del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...

Milan - clamoroso : obiettivo Marotta in caso d’addio a Fassone-Mirabelli : Milan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Repubblica”, il Milan starebbe valutando attentamente il futuro. I rossoneri attendono ancora il verdetto sulla sentenza Uefa. L’Europa League resta fortemente a rischio. Ecco perchè Fassone e Mirabelli potrebbero decidere di fare un passo indietro qualora Li non garantisse solidità al progetto. ASSALTO A Marotta In caso […] L'articolo Milan, clamoroso: ...

Milan-Inter-Juve - che giro di punte : il caso Lewandowski tra Icardi e Higuain : Eppure tutto ciò non basta a frenare le indiscrezioni: la Gazzetta dello Sport fa comunque dei nomi importantissimi per i rossoneri come quelli di Immobile , Lazio, , Morata , Chelsea, , Werner , ...