Milan-Higuain | il Pipita ha accettato il prestito | siamo ai dettagli

Milan - Berlusconi : “Higuain è un campione” : “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Mattino’.L'articolo Milan, Berlusconi: “Higuain è un campione” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Calciomercato : Higuain accetta il prestito - tutto fatto per il maxi scambio tra Juve e Milan [DETTAGLI] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato : Higuain accetta il prestito - tutto fatto per il maxi scambio tra Juve e Milan [DETTAGLI] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Milan-Higuain - il Pipita ha accettato il prestito : le parti si avvicinano : Dopo una fase di stand-by, Higuain e il Milan sembrano essere sempre più vicini. L'attaccante argentino avrebbe accettato di trasferirsi in prestito alla corte di Gennaro Gattuso dopo 2 stagione alla ...

Calciomercato - Higuain-Milan LIVE : cresce ottimismo - la Juve in arrivo a Milano : 14.25 La Juve al completo a Milano Se Paratici si trova a Milano già dalla giornata di ieri e nella mattinata ha continuato a parlare con gli agenti dei vari giocatori coinvolti, Marotta invece sta ...

Asse Milan-Juve - superati gli ultimi intoppi : gli aggiornamenti su Higuain - Bonucci e Caldara : Milan e Juventus si apprestano a concludere l’affare più caldo delle ultime ore, Higuain ha detto sì al trasferimento in rossonero Novità positive per la conclusione dell’affare tra Milan e Juventus, gli ultimi ostacoli della trattativa sembrano essere stati superati. C’era da risolvere il caso relativo all’ingaggio di Higuain, caso che nelle ultime ore è stato smontato. L’accordo tra il Pipita ed il Milan ...

Milan - la buonuscita di Higuain blocca Bonucci-Caldara : MilanO - Si sono accordate tutte le parti: Milan e Juventus, Bonucci e Caldara, con i procuratori che già fanno i conti delle ricche commissioni che andranno a prendere. Manca solo una cosa, non di ...

Milan-Higuain - piede sul freno : l’argentino vuole la buonuscita : Milan-Higuain- Rallenta improvvisamente la trattativa tra Juventus e Milan per il passaggio di Gonzalo Higuain in rossonero. Una brusca frenata per via delle condizioni economiche dettate dall’ex Napoli e Real. Higuain pretende la buonuscita da parte della Juventus, buonuscita che i bianconeri non sembrerebbero esser disposti a mettere sul piatto della bilancia. 7,5 milioni, un […] L'articolo Milan-Higuain, piede sul freno: ...

Juventus-Milan - Higuain s’impunta : può saltare tutto - le richieste clamorose del Pipita ai rossoneri : Juventus-Milan, asse sempre più caldo, la trattativa sembrava ormai nelle fase conclusiva ma nelle ultime ore un clamoroso colpo di scena, la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain rischia incredibilmente di saltare. Il motivo? Le richieste del Pipita che non accetta di essere svenduto dalla Juventus. Nella serata di ieri un nuovo incontro, l’intenzione era quella di chiudere la trattativa ma la fumata bianca non è arrivata. In ...

Berlusconi : 'Seguo il Milan da tifoso. Higuain? Un campione' : Intervistato da Il Mattino, in particolare riguardo alla situazione socio-politica del Paese, Berlusconi ha anche rilasciato un breve commento sul Milan di oggi, senza addentrarsi però sul ...

ICC - Milan - Gattuso : 'Sconfitta immeritata con il Tottenham. Higuain? Sa come si fa gol' : Seconda sconfitta per il Milan nella International Champions Cup , i rossoneri cedono di misura al Tottenham che sorride grazie al gol di N'Koudou . Prestazione comunque positiva per gli uomini di ...

Le condizioni di Higuain : stipendio da 9 mln al Milan o buonuscita dalla Juve : Il centravanti argentino punta i piedi e rischia di compromettere anche lo scambio Bonucci-Caldara, ma la trattativa prosegue. L'articolo Le condizioni di Higuain: stipendio da 9 mln al Milan o buonuscita dalla Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : il Pipita non vuole il prestito e chiede un aumento - brusca frenata : Higuain al Milan, no al prestito: calciomercato Ultime notizie, brusca frenata all'affare. L'attaccante della Juventus chiede anche un aumento di stipendio(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:47:00 GMT)