Milan-Higuain | il Pipita ha accettato il prestito | le parti si avvicinano

Milan e Juventus si apprestano a concludere l'affare più caldo delle ultime ore, Higuain ha detto sì al trasferimento in rossonero Novità positive per la conclusione dell'affare tra Milan e Juventus, gli ultimi ostacoli della trattativa sembrano essere stati superati. C'era da risolvere il caso relativo all'ingaggio di Higuain, caso che nelle ultime ore è stato smontato.

Juventus-Milan, asse sempre più caldo, la trattativa sembrava ormai nelle fase conclusiva ma nelle ultime ore un clamoroso colpo di scena, la maxi-operazione Bonucci-Caldara-Higuain rischia incredibilmente di saltare. Il motivo? Le richieste del Pipita che non accetta di essere svenduto dalla Juventus. Nella serata di ieri un nuovo incontro, l'intenzione era quella di chiudere la trattativa ma la fumata bianca non è arrivata.

Berlusconi : 'Seguo il Milan da tifoso. Higuain? Un campione' : Intervistato da Il Mattino, in particolare riguardo alla situazione socio-politica del Paese, Berlusconi ha anche rilasciato un breve commento sul Milan di oggi, senza addentrarsi però sul ...

ICC - Milan - Gattuso : 'Sconfitta immeritata con il Tottenham. Higuain? Sa come si fa gol' : Seconda sconfitta per il Milan nella International Champions Cup , i rossoneri cedono di misura al Tottenham che sorride grazie al gol di N'Koudou . Prestazione comunque positiva per gli uomini di ...

Il centravanti argentino punta i piedi e rischia di compromettere anche lo scambio Bonucci-Caldara, ma la trattativa prosegue.

Milan - Gattuso ammette : “Higuain è un attaccante che sa come si fa gol - ma…” : L’allenatore del Milan ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Tottenham, soffermandosi anche sul possibile arrivo di Higuain Una sconfitta che fa male, soprattutto per la prestazione offerta dal Milan nella seconda partita della International Champions Cup. Il Tottenham vince grazie ad un gol di N’Koudou, ma Gattuso appare soddisfatto nel post match per quanto visto in campo: “è stata una bella partita, soprattutto ...

Milan - Berlusconi chiama Higuain in rossonero : “è il campione che tutti vorrebbero avere” : L’ex presidente del Milan ha commentato nel corso di un’intervista al ‘Mattino’ il probabile arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso“. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ...

