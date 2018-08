Milan | Gattuso ammette | “Higuain è un attaccante che sa come si fa gol | ma…”

Milan ko contro il Tottenham ma la prestazione della squadra di Gattuso è positiva [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

DIRETTA/ Milan Tottenham streaming video e tv - probabili formazioni - orario : parla Gattuso (ICC 2018) : DIRETTA Milan Tottenham streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte a Minneapolis(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:38:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Il mercato arriva anche qui. Leggo tutti i giorni che rischio il posto" : Diretto e aggressivo. Gattuso è sempre lui, persino commovente nella sua autenticità. L'allenatore del Milan nella conferenza stampa della vigilia della partita col Tottenham allo US Bank Stadium di ...

Milan - GATTUSO : "RISCHIO IL POSTO? IO LAVORO"/ Ultime notizie : "Mercato? I ragazzi stanno coi telefonini..." : MILAN, GATTUSO: "Rischio il POSTO? Io lavoro": l'allenatore rossonero sulle voci che vogliono Antonio Conte pronto a sostituirlo e sul mercato che condiziona anche negli Usa...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Milan - Gattuso allo scoperto : “Il mercato crea malumore. Rischio il posto? Dico che…” : Gattuso allo scoperto- Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, analizzando l’attuale fase di mercato del Milan e dei piccolo malumori dovuti alle continue voci di mercato riguardanti tutto l’ambiente rossonero. “IO LAVORO CON VOGLIA E PROFESSIONALITA'” “Leggo tutti i giorni che Rischio il posto. La tranquillità deve dartela la voglia di lavorare e la […] L'articolo Milan, Gattuso allo scoperto: ...

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Le voci pesano anche qui. Io a rischio? Lavoro con professionalità' : Nel futuro prossimo la sfida al Tottenham in International Champions Cup 2018, ma per il Milan pensiero inevitabilmente fisso sul Calciomercato. Tante le voci che ruotano intorno all'ambiente ...

Milan - ecco Biglia : 'Gattuso mi ha ridato fiducia - voglio la rivincita' : Lucas Biglia è tornato. E l'ambizione non gli manca di certo, come fa capire già nel giorno del rientro a Milanello dopo il Mondiale. "Il primo obiettivo è la Champions League - dice in un'intervista ...

Milan - Leonardo : “Conte? Avanti con Gattuso”/ Ultime notizie : anche Baresi lo conferma : Milan, Leonardo smentisce l'arrivo di Conte e conferma la permanenza di Gattuso sulla panchina rossonera. Le Ultime notizie: “Subito in sintonia sul calciomercato”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:39:00 GMT)

Milan - Leonardo : "Felice di essere tornato - Gattuso resta. Maldini? Vediamo" : ... 'Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce, la squadra, ho accettato la proposta perché sopra di me ho visto interesse nel mondo del calcio, una struttura di persone giovani che hanno ...

Milan - LEONARDO : “CONTE? AVANTI CON GATTUSO”/ Ultime notizie : “Subito in sintonia sul calciomercato” : MILAN, LEONARDO smentisce l'arrivo di Conte e conferma la permanenza di Gattuso sulla panchina rossonera. Le Ultime notizie: “Subito in sintonia sul calciomercato”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Milan - Leonardo : 'Niente follie di mercato. Bonucci? La Juve idea sua. Gattuso mai in discussione' : 'Siamo legati al financial fair play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà ...

Milan - carica Leonardo : “Bonucci? Partito tutto da un suo desiderio. Gattuso resta - mai sentito Conte” : carica Leonardo- Leonardo si (ri)presenta ai suoi tifosi rossoneri e carica l’ambiente Milan. “Milan ai Milanisti”, Leonardo è pronto a riprendere in mano la voglia di far riavvicinare il pubblico rossonero al Milan. Una conferenza stampa carica di forti motivazioni, dove Leonardo ha fatto il punto della situazione sul mercato e su Gattuso. Leonardo SI […] L'articolo Milan, carica Leonardo: “Bonucci? Partito tutto ...

Milan - Leonardo : 'Mai parlato con Conte - avanti con Gattuso. Non sarà un mercato folle. Bonucci-Juve...' : Dopo l'annuncio ufficiale del Milan che lo ha accolto come nuovo direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo si presenta in conferenza stampa. Il brasiliano, che sta già portando avanti ...

Milan - ecco Leonardo : 'Avanti con Gattuso. Non faremo un mercato folle' : 'Siamo legati al Financial Fair Play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà ...