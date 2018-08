Migranti | verso svuotamento hotspot Pozzallo | 82 trasferiti a Messina 2

Migranti : verso svuotamento hotspot Pozzallo - 82 trasferiti a Messina : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - verso lo svuotamento l'hotspot di Pozzallo, dove si trovano attualmente 317 Migranti. Ottantadue ospiti della struttura saranno trasferiti in mattinata a Messina, altri 50, invece, domani partiranno alla volta della Francia e altrettanti a breve raggiungeranno la German

Migranti : fermati 50 'gulenisti' turchi in fuga verso Rodi : ANSA, - ISTANBUL, 31 LUG - Almeno 50 persone sospettate di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen sono state fermate sabato nella parte settentrionale di Cipro, controllata di fatto ...

Daisy Osakue - il racconto dell’atleta : “Volevano colpire ragazza di colore. Risultato di parole d’odio verso Migranti” : “L’hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore“. Parla così Daisy Osakue, l’atleta italiana di origini nigeriane aggredita nella notte a Moncalieri, che all’uscita dall’ospedale Oftalmico di Torino con la benda sull’occhio ferito. “In quella zona ci sono diverse prostitute, mi avranno scambiate per una di loro – aggiunge – Sono ...

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie Migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen. Del Naufragio si ...

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...

Open Arms - a bordo campione Nba Marc Gasol/ Migranti - Ong verso Spagna “porti Italia non sicuri con Salvini” : Migranti, Proactiva Open Arms: nave Ong verso la Spagna, "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:42:00 GMT)

