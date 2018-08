Migranti | Toninelli | ogni morto in mare è una sconfitta

Migranti - botta e risposta tra Palazzotto (LeU) e Toninelli : “Governo li riconsegna a carnefici”. “Nessuna violazione” : Scontro in aula sulla questione Migranti, durante il question time, tra il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L’esponente M5s è tornato sul caso Asso Ventotto, rivendicando, a suo dire, che “il diritto del mare internazionale non è stato violato” e che “l’intervento è stato portato avanti dalle autorità libiche, senza coinvolgimento della Guardia ...

Migranti : Orfini - Toninelli bugiardo o incapace : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Secondo Toninelli la vicenda Asso 28 si è svolta nel rispetto della legalità. Ma riportare i Migranti in porti non sicuri è vietato per una nave italiana. Quindi o Toninelli è un bugiardo o è un incapace o è il mandante di un atto illegale. O più semplicemente è le tre cose insieme”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd, Matteo Orfini. L'articolo Migranti: Orfini, Toninelli bugiardo o ...

Migranti - Orfini : “Asso 28? Toninelli incapace e governo mandante di un atto illegale commesso in mare” : “Il ministro Toninelli dice che l’operazione della Asso Ventotto è stato eseguito nel rispetto delle leggi internazionali? È un incapace, ma questo lo sapevamo già. Se è così, il governo è il mandante dell’atto illegale che è stato commesso in mare”. Sono le parole del deputato del Pd, Matteo Orfini, al presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. L'articolo Migranti, Orfini: “Asso 28? ...

Migranti - Toninelli : “Asso 28? Non è stato un respingimento collettivo - sono state salvate vite. L’Italia non c’entra” : “Non si tratta di un respingimento collettivo. I circa cento Migranti a bordo del gommone sono stati salvati e in tutto ciò l’Italia non c’entra, perché le operazioni sono state gestite dalla Guardia costiera libica”. Risponde così Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture, alle domande del Fatto.it sul caso della Asso Ventotto. “Noi non abbiamo mai avuto voce in capitolo. I porti libici non sono sicuri secondo ...

Migranti : Toninelli - Guardia Costiera non interessata - rispettato diritto(2) : (AdnKronos) – “Mi sono coordinato da subito -ha detto ancora il ministro Toninelli al termine dell’audizione in Senato – con l’ammiraglio generale della Guardia Costiera italiana, che non è mai intervenuta nè ha coordinato l’operazione e non ha ricevuto richieste. Il coordinamento – ha puntualizzato – è stato fatto dalla Guardia Costiera libica. Il fatto è avvenuto in Sar ...

Migranti : Toninelli - Italia salva vite ma serve azione responsabilità Ue : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “L’Italia continuerà a salvare vite umane” ma “non può essere abbandonata a se stessa e non può rimanere sola in Europa a gestire i flussi”. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un’audizione al Senato. “E’ prezioso e imprescindibile il ruolo svolto dalla Guardia Costiera Italiana che ha salvato oltre ...

Migranti : Toninelli - Guardia Costiera non interessata - rispettato diritto : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Posso solo dire che la Guardia Costiera italiana non è stata interessata nel salvataggio e coordinamento. Quindi, il diritto internazionale è stato rispettato”. A dichiararlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sulla vicenda della nave Asso 28, a margine di un’audizione al Senato.L'articolo Migranti: Toninelli, Guardia Costiera non interessata, ...

Migranti : Toninelli - da Guardia Costiera nessuna indicazione su Asso 28 : "La Guardia Costiera italiana non è interessata ne' al coordinamento ne' al salvataggio della Asso 28. Non è interessata perciò non ci ha fornito alcuna indicazione". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli entrando al Senato". "Il diritto internazionale non è stato violato" ha aggiunto.

Migranti : Toninelli - ora più strumenti a G. Costiera per salvare vite : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Daremo nuovi strumenti e più tecnologia per consentire alla nostra @guardiaCostiera di salvare vite umane ed espletare al meglio i suoi molteplici compiti”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrasturtture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Grazie a norma decreto #motovedette, le capitanerie potranno utilizzare droni per attività di controllo, ricerca e soccorso”, ...

Migranti - Toninelli : ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati - in contatto con Unhcr e Oim” : “Se mi fido della Guardia costiera libica come Salvini? Il punto non è se ci fidiamo o meno: è riconosciuta dal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo le accuse rivolte ai libici, le denunce di Violazioni e le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare ...

OPEN ARMS : "DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA PER OMICIDIO COLPOSO DI Migranti"/ Toninelli - "sbaglia obiettivo"