Migranti | se siete razzisti per politica | siate antirazzisti per la Costituzione

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sembra, in questi giorni di mare e morti in mare, sentir di vivere, in Italia, in una terra abitata da due diverse popolazioni. 1. Una prima popolazione è oramai incapace di comprendere se stessa se non con assurdi accessi di sdegno nei confronti diche paiono, col loro viaggio, ridurre anche un’incredibile sensazione di onnipotenza. Sembrano questi dire: meglio è mettere dei confini per ben segnalare chi siamo noi e chi solo “loro”. Quasi una reazione a un riconoscimento di sé intollerabile se non negando la “loro” appartenenza alla razza umana. Una dinamica molto simile alla follia che ha portato, in anni storici recenti, al mito della razza e all’olocausto. Sono stato da poco in Nord Uganda, in un campo profughi del Sud Sudan, e visto con i miei occhi cosa significa, ancora oggi, vivere rinchiusi in campi in cui si sì vive in blocchi e aree (da dove vieni? Dal ...