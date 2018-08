Migranti | Orfini | Toninelli bugiardo o incapace

Nave italiana rimanda Migranti in LIbia/ Eni smentisce Fratoianni “Asso 28? No coinvolti”. Orfini vs Toninelli : Nave italiana soccorre e riporta in LIbia 108 migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - Orfini : “Asso 28? Toninelli incapace e governo mandante di un atto illegale commesso in mare” : “Il ministro Toninelli dice che l’operazione della Asso Ventotto è stato eseguito nel rispetto delle leggi internazionali? È un incapace, ma questo lo sapevamo già. Se è così, il governo è il mandante dell’atto illegale che è stato commesso in mare”. Sono le parole del deputato del Pd, Matteo Orfini, al presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. L'articolo Migranti, Orfini: “Asso 28? ...

Ballottaggio 2018 - Orfini (Pd) : “È andata male - su Migranti e antipolitica abbiamo inseguito il racconto della destra” : L’ analisi della dura sconfitta in casa Pd all’indomani dei ballottaggi è affidata al Presidente Matteo Orfini, intervistato da ilfattoquotidiano.it. “È andata male. Obiettivamente male, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l’esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già ...

Migranti : Orfini - Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Leggo tante dichiarazioni del nuovo ministro del lavoro. Su tanti argomenti. Alcune condivisibili, altre meno. Mi farebbe piacere leggerne una sul sindacalista ucciso a fucilate. Però per ora non c’è. E sono passati quasi due giorni”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo Migranti: Orfini, Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - Orfini attacca : “Scelte sui Migranti fatte da Minniti hanno favorito la destra” : “Alcune scelte del nostro governo hanno favorito lo sfondamento a destra“. Mentre il governo Cinquestelle-Lega guidato da Giuseppe Conte inizia a prendere forma, con qualche difficoltà sulla scelta del ministro dell’Economia, nel Partito democratico prosegue la resa dei conti. Questa volta è Matteo Orfini ad andare all’attacco: “Se andiamo in tv a dire che l’immigrazione è un pericolo si fa un assist a ...

Il Pd si spacca anche sui Migranti. Orfini : 'Minniti ha favorito la destra' : 'Alcune scelte di governo hanno favorito lo sfondamento a destra. Se andiamo in tv a dire che l'immigrazione è un pericolo si fa un assist a Salvini . La lettura sull'immigrazione data dal nostro ...

Migranti : Orfini - alcune scelte governo hanno sdoganato destra : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “alcune scelte di governo hanno favorito lo sfondamento a destra. Se andiamo in tv a dire che l’immigrazione e’ un pericolo si fa un assist a Salvini. La lettura sull’immigrazione data dal nostro governo ha sdoganato una lettura di destra del fenomeno”. Lo ha detto il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Carta Bianca. L'articolo Migranti: Orfini, alcune scelte governo hanno ...