Migranti | oltre 40 persone sbarcano nel Crotonese

Oltre 100 Migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare....

Oltre 100 denunce di abusi sessuali nei centri statunitensi per bambini Migranti : Sono almeno 125 le denunce per abusi sessuali registrate negli ultimi cinque anni nei centri dove vengono ospitati i minori migranti. È quanto rivela un'inchiesta condotta da Propublica, associazione di giornalismo investigativo, che ha scoperto denunce di liti all'interno dei centri e di bambini scomparsi.Propublica, appellandosi al Freedom of Information Act, ha ottenuto i documenti relativi a 70 dei circa 100 centri gestiti ...

Migranti : Oim - oltre 1.500 morti nel Mediterraneo nel 2018 : ANSAmed, - GINEVRA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i Migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa. Lo rende noto l'Oim , Organizzazione internazionale per le ...

Save the Children : oltre 4mila minori Migranti 'scomparsi' in Italia | : Presentato il rapporto "Piccoli schiavi invisibili 2018". L'abbandono del sistema di accoglienza espone i minori a rischi notevoli, in particolare per i più vulnerabili, come le ragazze minorenni ...

Migranti forzano barriera confine a Ceuta - oltre 600 entrano in Spagna - : Un gruppo di circa 800 persone ha assaltato la recinzione tra il Marocco e l'enclave spagnola. Scontri con la polizia marocchina e la Guardia Civil: decine i feriti. LO SPECIALE Migranti

Migranti - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

Migranti - Conte : 'Il problema va oltre le navi delle Ong' : "Non ci si può porre il problema solo quando i Migranti salgono su una nave delle Ong". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle critiche sulla poca umanità nella ...

A Ventimiglia oltre 3000 per libera circolazione Migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oltre 300 Migranti trasbordati dal barcone su navi italiane : Dopo lo scontro tra Italia e Malta, il barcone di legno con a bordo 450 migranti ha passato la notte in mare, in acque italiane a largo di Lampedusa. Ma per evitare una tragedia, questa mattina sono intervenute le navi militari italiane. Così 260 persone sono state trasbordate sul pattugliatore "Monte Sperone" della Guardia di Finanza e un'altra cinquantina sono ora a bordo di una delle unità della Capitaneria di porto. Sul barcone restano ...