Migranti | nave Msf Aquarius torna nel Mediterraneo

Oltre 100 Migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare....

Il caso della nave italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 Migranti salvati in mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere

Nave italiana rimanda Migranti in LIbia/ Eni smentisce Fratoianni “Asso 28? No coinvolti”. Orfini vs Toninelli : Nave italiana soccorre e riporta in LIbia 108 migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Nave italiana Asso 28 riporta in Libia Migranti. Esperto : 'Italia rischia condanna' : L'Italia rischia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per la vicenda del rimorchiatore Asso che opera a supporto delle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo, e ha ...

Nave italiana riporta Migranti a Tripoli - l’armatore : «Sos coordinato dalla Libia» : La ricostruzione della società Augusta offshore: «Nessun intervento della Guardia Costiera italiana e nessuna protesta a bordo». Porti sicuri: il problema delle due norme in conflitto