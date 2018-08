Migranti | giuristi | “Riportati a Tripoli da Asso Ventotto? Non è respingimento

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sul piano del diritto marittimo, l’operazione di salvataggio attraverso cui il rimorchiatore italianoha condotto al porto dioltre 100non si configura come un, perché l’operazione è stata condotta dalla Libia, senza alcun intervento dell’Italia. Lo sostengono due esperti di diritto del mare: l’avvocato Francesco Del Freo, esperto di diritto penale transnazionale e già difensore dell’ammiraglio Filippo Foffi nel processo sulla “strage dei bambini” dell’11 ottobre ed Elda Turco Bulgherini, professoressa di diritto della navigazione a Roma “Tor Vergata” e all’Accademia della Guardia di Finanza a Roma, oltre che presidente dell’ciazione Italiana di Diritto Marittimo (Aidm). “L’intervento diè avvenuto dentro la Search and rescue region (Srr) libica. Non si poteva fare diversamente: una volta che ...