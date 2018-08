MIGRANTI E RAZZISMO/ Il cuore e l'educazione valgono più di politica e "prediche" : Si parla ancora di emergenza RAZZISMO e continuano a far notizia i viaggi di MIGRANTI verso il nostro Paese. Cosa può fare la politica? E noi? RENATO FARINA(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 06:01:00 GMT)GIOVANI, MIGRANTI, RAZZISMO/ Quelle domande che giornali (e social) non vedonoDOPO CHARLIE GARD/ Il passo avanti verso l’eutanasia dell’Inghilterra (e dell’Italia), di P. Binetti

GIOVANI - MIGRANTI - RAZZISMO/ Quelle domande che giornali - e social - non vedono : La questione MIGRANTI interroga anche alcuni studenti universitari, che hanno ascoltato la storia di Frank e Uwa, due ragazzi nigeriani.

Di Maio : “MIGRANTI? Non c’è allarme razzismo in Italia. Foa alla Rai? Non fa parte del club Bilderberg e degli scacchi” : “Io non credo che ci sia un allarme razzismo in questo Paese. Si sta utilizzando questo argomento, perché qualcuno, per sentirsi un po’ di sinistra, deve attaccare Salvini considerandolo di estrema destra“. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Omnibus, su La7. Commentando la morte del marocchino 43enne ad Aprilia, dopo un inseguimento e il pestaggio per mano ...

Catania : bus lascia a terra MIGRANTI munite di biglietto - per l'azienda non è razzismo : Stamattina un gruppetto di quattro persone di colore, tre donne ed un uomo, ha raggiunto il piazzale degli autobus di Catania per arrivare a Taormina con la corsa delle ore 9 di Interbus, Pensavano che, per partire, sarebbe bastato essere muniti di regolare titolo di viaggio ed invece non è andata così. L'autista, infatti, come ha raccontato una testimone, Franca Scardilli, raggiunta da MeridioNews, è partito lasciando a terra le donne. La ...

Catania : bus lascia a terra MIGRANTI munite di biglietto - per l'azienda non è razzismo : Stamattina un gruppetto di quattro persone di colore, tre donne ed un uomo, ha raggiunto il piazzale degli autobus di Catania per arrivare a Taormina con la corsa delle ore 9 di Interbus, Pensavano che, per partire, sarebbe bastato essere muniti di regolare titolo di viaggio ed invece non è andata così. L'autista, infatti, come ha raccontato una testimone, Franca Scardilli, raggiunta da MeridioNews, è partito lasciando a terra le donne. La ...

Razzismo - la sinistra lincia Salvini. Ma lui : "I reati dei MIGRANTI sono l'unico vero allarme" : Il linciaggio mediatico della sinistra non si arresta. Anzi, monta di ora in ora. C'è chi incolpa Matteo Salvini di fomentare l'odio contro gli immigrati, chi addirittura lo accusa di aver armato i ...

Bus lascia MIGRANTI a terra a Catania - azienda esclude razzismo : Un gruppo di extracomunitari di colore è stato lasciato a terra da un bus di linea in servizio tra Catania e Taormina, ma l'azienda di trasporti esclude che si sia trattato di un caso di razzismo da parte dell'autista come invece denunciato sui social da alcuni testimoni. Gli stranieri erano al capolinea Interbus nei pressi della stazione ferroviaria di Catania e il primo pullman in partenza ha chiuso la bussola che potessero ...

Salvini sulle aggressioni ai MIGRANTI : "L'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra" : Nel colloquio con il notista politico Massimo Franco il premier assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di ...

Spari contro i MIGRANTI : tutti i casi| video L’emulazione e la pista del razzismo : Ma gli Spari contro gli stranieri, con armi a pallini o ad aria compressa, sono sempre più frequenti e tanto basta per far scattare l’allerta negli apparati di sicurezza.

MIGRANTI - Vendola : “Oggi mi sento straniero in Italia. E ai 5 stelle dico che non c’è delitto più grave del razzismo” : Il quarto giorno della Festa nazionale di Sinistra Italiana “Si può fare”, in corso fino a domenica all’Area Festa d’Estate del Varlungo (Firenze) si è aperto con l’intervento di Nichi Vendola, all’interno di un dibattito dedicato alla cultura. “Non c’è niente di più corruttivo del razzismo e ai 5 stelle bisogna dirlo. Non c’è delitto più grave nella storia umana che non sia la ...

MIGRANTI - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

MIGRANTI : appello a Cei - fermate razzismo : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' sempre più dilagante una cultura del "rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni". Così comincia ...

MIGRANTI : appello a Cei - fermate razzismo : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' sempre più dilagante una cultura del "rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni". Così comincia ...

MIGRANTI - Cassazione : dire “andate via” è razzismo : Migranti, Cassazione: dire “andate via” è razzismo Secondo gli ermellini simili parole risultano “intenzionalmente dirette a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico” Continua a leggere L'articolo Migranti, Cassazione: dire “andate via” è razzismo proviene da NewsGo.