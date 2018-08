Migranti | Ciocca Lega vs Meli | “Grazie a questo governo numero basso di sbarchi”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Polemica vivace a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa, e l’europarlamentare della, Angelo. Quest’ultimo loda l’operato delM5s-, mainsorge: “Ma cosa ha fattoin 60 giorni, mi scusi? Io non ho visto nulla. Neanche i porti avete chiuso. Lo avete raccontato in giro, ma non li avete chiusi”. “Lei fa con grande professionalità giornalismo” – risponde Coccia – “quindi, leggiamo il dato degli sbarchi di luglio 2018 con quello relativo al 2016. Peraltro, quest’anno a luglio c’è stato un tempo bellissimo col rischio di una invasione di massa come nel 2016 e nel 2017″. “Se i numeri di quest’anno sono bassi, dovete ringraziare solo Minniti” – ribatte la giornalista – “gli accordi con la Libia li ...