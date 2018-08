Migranti | appello di Leu ai Comuni della frutta nel Saluzzese | Serve

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Migranti - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

PAPA FRANCESCO - "DOLORE PER Migranti MORTI E PREGHIERA"/ Video - accorato appello alla Comunità internazionale : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La Comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Migranti : appello a Cei - fermate razzismo : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' sempre più dilagante una cultura del "rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni". Così comincia ...

