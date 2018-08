Microsoft To-Do | migliorata la ricerca delle liste su Windows 10 e Windows 10 Mobile

surface-phone

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su10 e10di un nuovo aggiornamento numerato 1.36.12011.0 per la UWP ufficiale diTo-Do. Changelog Ora è possibile filtrare i risultati dellaomettendo le attività segnate come completate. L’icona della sezione La mia giornata è stata resa dinamica adattandosi al colore del tema impostato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al downloadTo-Do (Free,Store) →