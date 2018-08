Microsoft testa Your Phone per Windows 10 | l’app per gestire lo smartphone dal PC

Surface : Microsoft mostra in un video come vengono testati i suoi device prima della vendita : La gamma Surface è sicuramente molto costosa anche sulle configurazioni base ma il prezzo viene ripagato con l’affidabilità e l’indiscussa qualità dei materiali. Per garantire ai suoi utenti la massima qualità del tempo, Microsoft esegue dei test in proprio andando anche oltre quelli minimi richiesti dalla legge affinchè i dispositivi possano essere utilizzati tranquillamente per anni e ciò viene assicurato anche tramite gli ...