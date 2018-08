Michele Placido cittadino onorario della sua Ascoli Satriano

Michele Placido va in scena con un'opera unica sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli - ad Assisi : La formazione musicale lavora in tutto il mondo su fonti storiche presenti negli archivi e biblioteche della città di Assisi, dove appunto il gruppo ha la sua sede. Lavorando sulla musica del ...

Con Michele Placido "Universo" sposa la basilica papale : ASSISI Con "Gloriosus Franciscus" di Michele Placido e l'Anonima Frottolisti "Universo Assisi" sposa con la basilica papale di Santa Maria degli Angeli per dare vita ad un grande appuntamento. Un'...

Sant'Elmo Estate - al via la rassegna venerdì 6 con Michele Placido. : Elmo Estate 2018 metterà in relazione generi diversi puntando, ancora una volta, sull'originalità degli spettacoli in cartellone e trovando nella dimensione concertistica il filo rosso che li unisce. ...

Michele Placido per la serata finale di Conoscenza in festa : A palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, il progetto Multiverso organizza 'Senza scienza' per provare a rispondere alla domanda: Che mondo sarebbe, senza scienza? Al giorno d'oggi a ...

Michele Placido e il lancio da Piazza Matteotti della sonda Icaro. Venerdì 29 giugno a Udine - Udine 20 : Durante la salita, ogni 5 chilometri circa, si alterneranno gli interventi di scienziati dell'Università di Udine che racconteranno un'esperienza di scoperta dell'universo a cui la scienza non ha ...

Michele Placido / La poesia sulla felicità e l'esibizione con Al Bano (Signore e Signori) : Michele Placido ospite del concerto evento Signore e Signori Al Bano e Romina Power in replica Rai1. Un'amicizia che dura da anni tra i due artisti pugliesi(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 23:06:00 GMT)

